Con una actuación sólida desde lo táctico y una gran eficacia en ataque, el conjunto europeo venció con autoridad a Argelia.

Suiza derrotó con autoridad a Argelia y clasificó a los octavos del Mundial

Suiza dio otro paso firme en el Mundial 2026 al vencer 2-0 a Argelia en Vancouver y avanzar a los octavos de final, instancia en la que enfrentará al ganador del cruce entre Colombia y Ghana, que tendrá lugar este viernes desde las 22.30.

Con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye, el conjunto dirigido por Murat Yakin mostró una actuación sólida desde lo táctico y consiguió un triunfo histórico: es su primera victoria en una fase eliminatoria de una Copa del Mundo desde 1938.

El seleccionado europeo controló el partido de principio a fin, neutralizó las principales armas ofensivas de los africanos y aprovechó con contundencia las oportunidades que generó para sellar su clasificación.

Suiza ejecutó a la perfección el plan diseñado por Murat Yakin. Le cedió la iniciativa a Argelia, esperó el momento justo y golpeó rápidamente de contra.

A los 10 minutos, una recuperación en campo propio derivó en una veloz transición ofensiva encabezada por el juvenil Johan Manzambi, de apenas 20 años. El mediocampista desbordó por la izquierda y envió un centro rasante para que Breel Embolo solo tuviera que empujar la pelota al fondo del arco.

Con la ventaja en el marcador, los suizos reacomodaron su esquema defensivo con una línea de cinco mediocampistas, cerrando todos los espacios y obligando a Argelia a mover el balón sin encontrar profundidad.

La única llegada de verdadero peligro del conjunto africano en la primera parte llegó en el tiempo agregado, cuando Ibrahim Maza remató apenas desviado junto al primer palo.

El segundo tiempo comenzó de la mejor manera para Suiza. Apenas iniciada la etapa final, una jugada por la banda derecha terminó con un despeje defectuoso de Rafik Belghali, que dejó la pelota servida para Dan Ndoye. El extremo definió con precisión ante la salida de Luca Zidane y amplió la diferencia.

El gol terminó de desarmar el planteo argelino. El capitán Riyad Mahrez tuvo la oportunidad de descontar pocos minutos después, pero su remate fue bloqueado por un defensor en una acción que simbolizó la frustración ofensiva del conjunto dirigido por Vladimir Petkovic.

Con Granit Xhaka como líder del mediocampo y del orden táctico, Suiza volvió a apostar por un bloque compacto que prácticamente no concedió espacios.

Argelia monopolizó la posesión durante varios pasajes del encuentro, pero nunca encontró la forma de romper el entramado defensivo europeo.

En el tramo final, el ingresado Fabian Rieder desperdició una ocasión increíble con el arco prácticamente libre, aunque el error no modificó el resultado ni empañó una actuación que fue ampliamente superior.

Además de la clasificación, la victoria quedó marcada por un dato histórico: Suiza volvió a ganar un partido de eliminación directa en una Copa del Mundo después de 88 años, ya que su último triunfo en estas instancias se remontaba al Mundial de Francia 1938.

Ahora, el seleccionado europeo intentará seguir haciendo historia cuando dispute los octavos de final frente al vencedor del duelo entre Colombia y Ghana, nuevamente en la ciudad canadiense de Vancouver.