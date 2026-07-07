Anyelo Cisneros seguirá vistiendo la camiseta de Gimnasia

El ala pívot venezolano, que fue pieza importante en la reciente consagración del “Verde”, retornará al equipo dirigido por Pablo Favarel en noviembre, una vez finalizada su participación en La Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa armando el plantel de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet y confirmó la continuidad de Anyelo Cisneros.

El ala pívot venezolano, de 29 años, volverá a integrar el equipo dirigido por Pablo Favarel una vez finalizada su participación en La Liga Nacional de Baloncesto Profesional de México (LNBP). Su reincorporación al plantel está prevista para noviembre, cuando concluya su vínculo en tierras mexicanas.

Cisneros fue una pieza importante en la consagración de Gimnasia de la Liga Nacional 2025/26, aportando energía, intensidad defensiva y versatilidad en la pintura durante toda la temporada, promediando 12,3 puntos en 52 partidos.

Con su continuidad, el conjunto patagónico sigue consolidando la base del equipo campeón. Hasta el momento, Pablo Favarel contará con Sebastián Carrasco, Martiniano Dato, Carlos Rivero, Marcos Chacón, Emiliano Toretta y Jesús Centeno, además de la incorporación del escolta chileno Felipe Inyaco.