Martiniano Dato continuará en Gimnasia

El escolta renovó con el club comodorense, luego de consolidarse como una de las revelaciones de la Liga Nacional donde se coronó el “Verde”.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó la continuidad de Martiniano Dato para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet.

El escolta paranaense seguirá vistiendo la camiseta del conjunto patagónico luego de una destacada campaña 2025/26, en la que fue una pieza importante del plantel que conquistó el título de la Liga Nacional.

En 52 partidos disputados durante la temporada, Dato promedió 10,6 puntos por encuentro, consolidándose como una de las revelaciones del certamen. Su rendimiento le valió la distinción al Mejor Jugador Joven de la temporada 2025/26, reconocimiento que premió su crecimiento, regularidad y proyección.