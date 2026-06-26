Conquistó la temporada 2025/26 y alcanzó su segundo título en la Liga Nacional. Atenas sigue como el máximo ganador, mientras que Boca, Peñarol y San Lorenzo completan el podio histórico.

Gimnasia sumó su segunda estrella y así quedó la tabla histórica de campeones

La consagración de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la temporada 2025/26 no solo significó el segundo campeonato de Liga Nacional para la institución patagónica, sino que también provocó un nuevo movimiento en la tabla histórica de campeones de la competencia.

Con el título obtenido tras vencer a Quimsa en las Finales, el Mens sana llegó a dos conquistas y alcanzó la línea de Estudiantes de Olavarría, GEPU y Quimsa, integrando ahora el grupo de equipos que levantaron el trofeo en dos oportunidades.

A pesar del nuevo campeón, Atenas de Córdoba continúa siendo el club más ganador de la historia de la Liga Nacional con nueve títulos. Detrás aparece Boca Juniors con cinco campeonatos, la misma cantidad que Peñarol de Mar del Plata y San Lorenzo.

Ferro Carril Oeste ocupa el quinto lugar con tres estrellas, mientras que un escalón más abajo aparecen los recientemente mencionados: Estudiantes (O), GEPU, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia y Quimsa, todos con dos títulos.

Con una consagración figuran Independiente de General Pico, Ben Hur, Instituto, Libertad, Olimpia de Venado Tuerto y Regatas Corrientes.

Tabla histórica de campeones de la Liga Nacional

Atenas: 9 títulos

Boca Juniors: 5

Peñarol: 5

San Lorenzo: 5

Ferro Carril Oeste: 3

Estudiantes (Olavarría): 2

GEPU: 2

Gimnasia (Comodoro Rivadavia): 2

Quimsa: 2

Independiente (General Pico): 1

Ben Hur: 1

Instituto: 1

Olimpia (Venado Tuerto): 1

Libertad (Sunchales): 1

Regatas Corrientes: 1

La temporada 2025/26 volvió a confirmar la paridad de la Liga Nacional. Gimnasia escribió un nuevo capítulo en la historia del básquet argentino y se sumó al selecto grupo de instituciones que pudieron celebrar más de un campeonato en la máxima categoría.