La Liga Nacional arrancará el 27 de septiembre

Luego de la Asamblea General Ordinaria, la AdC confirmó el formato de competencia y las fechas de la temporada 2026-2027.

La Mesa Directiva de la Asociación de Clubes de Básquetbol ratificó en la Asamblea General Ordinaria el formato de competencia y las fechas clave de la temporada 2026/27 de La Liga Nacional, La Liga Argentina, La Liga Femenina y La Liga de Desarrollo, de acuerdo con lo conversado semanas atrás en las distintas reuniones de categoría.

Cabe recordar que para la confección del calendario se tienen en cuenta diferentes eventos deportivos fuera de la competencia en sí de La Liga, como lo son las ventanas de Clasificatorios FIBA, las ventanas de Basketball Champions League Américas y La Liga Sudamericana.

LIGA NACIONAL

La temporada 2026/27, manteniendo el formato de dos rondas todos contra todos, dará inicio el 27 de septiembre de este año. El 8 de enero se realizará el Juego de las Estrellas mientras que la Supercopa entre el campeón de la vigente temporada 2025/26 y el campeón de la última Copa Islas Malvinas se disputará a fines de enero de 2027.

A comienzos de abril, por su parte, se realizará la Copa Islas Malvinas con los cuatro equipos mejor posicionados al final de la primera vuelta. La fase regular de La Liga Nacional 26/27 tiene previsto su cierre para finales de abril, comenzando la Reclasificación y los Playoffs en mayo. Las finales se disputarán en el mes de junio.

Entre las principales fechas administrativas, se destacan

- Cierre del Informe Presupuestario 25/26: 15 de julio

- Cierre de cesión de plazas: 20 de mayo

- Libre Deuda: 31 de julio

- Inscripción y avales: 31 de agosto

LIGA ARGENTINA

La temporada 2026/27 de la segunda categoría profesional del básquet argentino está estipulada para dar comienzo a mediados de octubre. El torneo se disputará en dos conferencias, formato todos contra todos, con la fase regular terminando a fines de marzo.

Los equipos ubicados del 1º al 4º puesto en cada conferencia esperarán la reclasificación del 5º al 12º al mejor de 5 partidos. Habrá una etapa de cuartos de final de cada Conferencia, para luego avanzar a la etapa de Playoffs interconferencia.

Las semifinales están previstas para fines de mayo, terminando el torneo durante el mes de junio.

LIGA FEMENINA

El principal certamen del básquet femenino dará comienzo en octubre. El primer torneo tendrá un formato de Conferencias entre los equipos participantes, finalizando en enero y otorgando un cupo para la Liga Sudamericana. El segundo torneo de la temporada será La Liga Femenina 2027 comenzando en enero en formato todos contra todos y terminando en abril, con campeón y subcampeón clasificando a la Women Basketball League Americas.

LIGA DE DESARROLLO

La categoría continuará disputándose con el mismo calendario de Liga Nacional. Se tratará de una competencia U21, a una sola rueda de octubre a febrero. El Final Four se disputará en febrero 2027, permitiendo así a los clubes reducir gastos de logística y pudiendo los jugadores participar de torneos locales o competencias nacionales como La Liga Federal.

CAMBIOS REGLAMENTARIOS

La Asamblea General Ordinaria también aprobó una serie de modificaciones reglamentarias que regirán para las competencias organizadas por la Asociación de Clubes durante la temporada 2026/27.

En materia de recambios de jugadores y jugadoras, se estableció que los clubes de La Liga Nacional, La Liga Argentina y La Liga Femenina podrán realizar hasta tres (3) reemplazos durante la temporada, sin contabilizar aquellos motivados por lesión o enfermedad. Además, las instituciones tendrán la posibilidad de reservar uno de esos tres recambios para efectuarlo una vez vencido el plazo general de incorporaciones y hasta la finalización de la fase regular, siempre que no hayan agotado previamente el cupo permitido.

Por otra parte, los recambios de jugadores y jugadoras menores de edad serán ilimitados y no computarán dentro del límite de modificaciones generales. Asimismo, tampoco se considerará como recambio el préstamo temporal de un jugador o jugadora a otra institución para disputar exclusivamente competencias internacionales, pudiendo regresar posteriormente a su club de origen.

Una vez cerrado el período de recambios, los clubes podrán seguir incorporando o reemplazando hasta el final de la fase regular a jugadores U21 propios, incluidos aquellos que regresen de un préstamo, así como también a jugadores menores.

En cuanto a las restricciones para incorporaciones, en La Liga Nacional quedará prohibida la contratación de jugadores nacionales provenientes de la misma categoría durante los 30 días previos al cierre del libro de pases, mientras que en La Liga Argentina y La Liga Femenina esa limitación regirá durante los 15 días anteriores al vencimiento del plazo de recambios.

Además, se aclaró que toda referencia reglamentaria al "fin de la fase regular" corresponde al último día oficial de esa etapa de la competencia, y no al último partido disputado por cada club.

Finalmente, se actualizaron las definiciones etarias. En las competencias masculinas serán considerados jugadores mayores los nacidos en 2006 o antes, incluyendo a los U21 (categorías 2005 y 2006) a los efectos de la conformación del plantel en cancha. Se considerarán jugadores menores los nacidos entre 2007 y 2011. En la rama femenina, serán jugadoras mayores las nacidas en 2005 o antes, mientras que se clasificará como jugadoras menores a las nacidas entre 2006 y 2012.