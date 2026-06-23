Regatas confirmó al comodorense Martín Villagrán como su nuevo DT

El ex Gimnasia de Comodoro y Olímpico de La Banda llega a Corrientes para dirigir al “Remero” en la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet.

El Club de Regatas Corrientes empezó a definir su camino en el armado del nuevo plantel que disputará la Liga Nacional de Básquet en la temporada 2026/27, y en ese sentido cerró la llegada de Martín Villagrán como entrenador principal del equipo.

El entrenador comodorense asumirá la conducción del equipo correntino que disputará la 23° temporada consecutiva en la máxima categoría del básquet argentino. Llega procedente de una temporada en Olímpico de La Banda.

El patagónico tuvo un largo nexo con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, en donde fue asistente por seis temporadas y luego tomó las riendas de la institución a partir de la campaña 2017/18, lugar que ocuparía por ocho temporadas consecutivas hasta la 2024/25.

En esos años logró ocho clasificaciones consecutivas a los playoffs. Sumó un título como campeón del Super 20 2023, y fue subcampeón del Súper 20 2021 y de la Súper Copa 2024. Y también, en febrero de 2025, se transformó en el entrenador con más partidos en la historia del club en Liga Nacional, con un total de 305 encuentros, superando a Fernando Duró.

En su última temporada en el “Negro Bandeño” finalizó 13° con 15 triunfos y 21 derrotas, quedando a un puesto de lograr la clasificación a los playoffs.

Foto: Liga Nacional.