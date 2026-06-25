Los hinchas de Gimnasia y el trofeo del campeón

El club le abrió las puertas al público para que se lleve un recuerdo imborrable.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia continúa festejando el título de la temporada 2025/2026 de la Liga Nacional y, sin dudas, su público tiene mucho que ver en esta consagración que el club celebra por segunda vez en su historia en el máximo nivel del básquetbol argentino.

A modo de agradecimiento al aliento de su gente, la institución abrió este miércoles de 18 a 21, las puertas del estadio Socios Fundadores para que cientos de hinchas pudieran acercarse para llevarse una foto junto al trofeo.

“Agradecemos a toda la familia Mens Sana por su apoyo durante esta mágica temporada, por hacer de nuestra casa una fiesta en cada encuentro y por llevar a la Patagonia a lo más alto de la élite del básquet argentino”, publicaron en las redes de Gimnasia, con un video alusivo a la convocatoria.