El chileno Carrasco tendrá otra temporada en Gimnasia

El campeón de la Liga seguirá contando con una de las grandes figuras que hizo posible su reciente consagración.

Sebastián Carrasco renovó su vínculo con el conjunto patagónico para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet. El base chileno fue una de las piezas fundamentales en la histórica consagración del equipo comodorense, siendo elegido como MVP de las finales ante Quimsa, logrando la segunda estrella para el Verde, tras 20 años del último título de Liga Nacional en su historia.

A lo largo de la temporada 2025/26, Carrasco disputó 46 partidos con la camiseta del Verde, Promediando 9.0 puntos por encuentro y un 35% de efectividad en lanzamientos de tres puntos, consolidándose como una pieza clave dentro del equipo dirigido por Pablo Favarel.

Con su continuidad, Gimnasia mantiene la base del plantel campeón y sigue delineando el equipo que afrontará la temporada 2026/27.