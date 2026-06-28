Gimnasia confirmó la continuidad de Pablo Favarel

El joven entrenador rosarino seguirá una temporada más al frente del plantel comodorense, recientemente consagrado campeón de la Liga Nacional de Básquet.

El Club Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia confirmó este domingo la continuidad de Pablo Favarel como entrenador principal para la temporada 2026/27 de la Liga Nacional de Básquet.

Tras una histórica campaña 2025/26, en la que condujo al “Verde” a la conquista de la Liga Nacional, la institución patagónica renovó al entrenador rosarino, quien seguirá liderando el proyecto deportivo del club.

Favarel llegó a Gimnasia al inicio de la temporada pasada y rápidamente logró consolidar un equipo competitivo, protagonista y con una identidad de juego que lo llevó a alcanzar el máximo objetivo del básquet argentino.

Bajo su conducción, Gimnasia volvió a escribir una de las páginas más importantes de su historia al obtener el segundo título de Liga Nacional tras veinte años para la institución, coronando una temporada inolvidable para el Mens Sana.

Además de haber logrado el título, Favarel puso a Gimnasia nuevamente en el plano internacional ya que es uno de los tres equipos que jugará la Basketball Champions League Americas (BCLA), certamen de la FIBA que tendrá también en competencia a Quimsa de Santiago del Estero -finalista de la LNB- y Ferro Carril Oeste, el campeón de la Liga Sudamericana de este año.