Emiliano Toretta seguirá en Gimnasia

El campeón de la Liga confirmó la continuidad del base santafesino para la temporada 2026/27.

Emiliano Toretta renovó su vínculo con el conjunto patagónico durante las finales, donde logró coronarse campeón de la Liga Nacional 2025/26. Durante la última temporada, Toretta promedió 9,8 puntos por partido, con un 34% de efectividad en triples, en 52 encuentros.

Con esta renovación, Gimnasia continúa consolidando la base del plantel campeón de cara a los desafíos de la próxima temporada, que incluirá la defensa del título de la Liga Nacional y la participación en la Basketball Champions League Americas.