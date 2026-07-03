Chacón también seguirá otra temporada en Gimnasia

El escolta cubano Marcos Chacón, quien tiene contrato vigente con la institución por una temporada más, seguirá formando parte del plantel dirigido por Pablo Favarel.
En la temporada 2025/26, Chacón disputó 52 encuentros, en los que promedió 10.8 puntos por partido, con un 34% de efectividad en lanzamientos de tres puntos y un 80% en tiros libres, siendo una pieza importante dentro de la rotación del equipo campeón.
Con la continuidad de Chacón, Gimnasia ya aseguró las permanencias de Sebastián Carrasco, Emiliano Toretta, Carlos Rivero y Martín Dato, además de haber incorporado a otro chileno: Felipe Inyaco.