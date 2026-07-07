Suiza eliminó a Colombia por penales y chocará con Argentina en cuartos

El conjunto europeo ganó 4-3 en la definición desde el punto del penal, tras el 0-0 en el tiempo regular y en el alargue.

La selección argentina ya conoce a su próximo rival, ya que Suiza venció a Colombia por penales en Vancouver y es el último clasificado a los cuartos de final del Mundial 2026.

El partido terminó igualado sin goles tras los 120 minutos y tuvo que irse a los penales. Desde los doce pasos se hizo fuerte Suiza, que venció a los sudamericanos por 4-3.

En la tanda, Juan Fernando Quintero, Jáminton Campaz y Luis Díaz convirtieron para los colombianos; mientras que Dávinson Sanchez estrelló su remate en el travesaño y Gregor Kobel contuvo el disparo de Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández. Para los suizos, en tanto, anotaron Granit Xhaka, Zeki Amdouni, Cedric Itten y Rúben Vargas, y Manuel Akanji la tiró afuera.

Después de la épica en Argentina-Egipto, el duelo que cerró los octavos de final se jugó con dientes apretados de principio a fin. De entrada, algo mejor los cafeteros, que, ante la lesión de Córdoba, plantaron a Luis Suárez como referencia de ataque, más James y Luis Díaz para sumar peligro desde las bandas.

Suiza apostó por un juego más directo, pero encontró bien parados a los fuertes centrales cafeteros Lucumí y Davinson Sánchez, dos torres de 1,87 mts. cada uno. La primera clara llegó sobre los 20' y fue para Colombia: el arquero Kobel voló fantástico para evitar el 1-0 de Gustavo Puerta. Los europeos contestaron antes del descanso con un buen remate de Rieder que contuvo Camilo Vargas.

Ni el descanso ni las modificaciones cambiaron el desarrollo del encuentro. Lorenzo apostó por Juanfer Quintero y Campaz, pero ninguno supo aprovechar las chances que le quedaron. El trámite se fue calentando -en especial después de un fuerte choque de Embolo con el arquero Vargas- y el partido se fue al alargue: buena noticia para la Scaloneta, que llegará más descansado al duelo de cuartos.

Lo mejor sucedió en esos dos mini tiempos de 15 minutos. Colombia tuvo una clarísima después de un centro de Juanfer que Lucumí cabeceó al travesaño. Después, Kobel le sacó una bárbara a Campaz, hombre de Rosario Central, quien sobre la hora despilfarró una chance increíble y malogró la victoria.

No hubo liga para Colombia en los penales. El de Sánchez pegó en el travesaño, luego en la línea y salió. Y aunque Akanji la tiró afuera y le dio vida, el arquero Kobel -gran figura helvética- contuvo el remate de Hernández y los suizos se quedaron con la tanda por 3-4. El sábado, en Kansas, se enfrentará con la Argentina por un lugar en las semifinales.