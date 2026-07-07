Más de 35 mil personas celebraron en el centro y solo hubo tres demorados

El operativo de seguridad desplegado por la Policía del Chubut y la Municipalidad acompañó los festejos por la clasificación de la Selección a los cuartos de final.

Unas 35.000 personas se congregaron este martes en el centro de Comodoro Rivadavia para celebrar la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final, según el informe elaborado por la Policía del Chubut. Los festejos se desarrollaron entre las 15:15 y las 19:00 bajo un amplio operativo de seguridad que permitió acompañar la masiva convocatoria sin que se registraran incidentes de gravedad.

El principal punto de concentración estuvo ubicado en las inmediaciones del Banco Nación y del supermercado La Anónima, donde miles de simpatizantes se reunieron para celebrar el triunfo del seleccionado nacional.

Para garantizar la seguridad y el orden del tránsito, la Policía implementó retenes vehiculares en los principales accesos al casco céntrico, distribuidos entre las distintas comisarías de la ciudad. En tanto, en la zona norte también se realizaron controles a cargo de las dependencias de Mosconi, Kilómetro 8 y Próspero Palazzo.

Además, se dispuso el corte total de la circulación sobre la calle San Martín, entre Güemes y 9 de Julio, y sobre Moreno, entre Sarmiento y Rivadavia. Los controles viales contaron con el apoyo de la Dirección de Tránsito Municipal.

El dispositivo estuvo integrado por 120 efectivos de distintas dependencias policiales, entre ellas la Comisaría Primera, la Unidad Regional Comodoro Rivadavia, Guardia de Infantería, División Rural, G.R.I.M., Sección Canes, División Comunitaria, Sección Operaciones Policiales y la Agencia Provincial de Seguridad Vial.

El operativo fue supervisado por las máximas autoridades de la Unidad Regional Comodoro Rivadavia y tuvo como responsable directo al jefe de la Comisaría Primera, acompañado por el resto de la plana mayor de esa dependencia.

De acuerdo con el parte oficial, durante la desconcentración fueron demorados tres hombres mayores de edad por promover desorden en la vía pública. Fuera de esa intervención, las autoridades informaron que no hubo personas lesionadas ni se registraron daños en comercios, entidades bancarias o viviendas del centro de la ciudad.