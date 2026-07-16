La Academia se impuso 4-1 en los 16avos de final de la Copa Argentina, selló su clasificación a octavos y enfrentará a Belgrano de Córdoba. Adrián "Maravilla" Martínez tuvo revancha tras fallar un penal y cerró la goleada con un gol.

Racing aplastó a Defensa y arrancó con el pie derecho la era Vojvoda

Racing comenzó de la mejor manera el ciclo de Juan Pablo Vojvoda. Con una actuación sólida, goleó 4-1 a Defensa y Justicia en los 16avos de final de la Copa Argentina y avanzó a los octavos, instancia en la que se medirá con Belgrano de Córdoba.

La Academia golpeó desde el inicio con un gol de Matko Miljevic y amplió la ventaja antes del descanso gracias a un penal convertido por Marcos Rojo. En el complemento, el Halcón descontó por intermedio de Leandro Fernández, aunque el equipo de Avellaneda recuperó rápidamente el control del partido.

Santiago Sosa marcó el tercer tanto de cabeza y, más tarde, Adrián "Maravilla" Martínez tuvo su desquite. El delantero había desperdiciado un penal, pero terminó redondeando la goleada con el cuarto gol de Racing sobre el cierre del encuentro.

Con el 4-1 consumado, Racing dio un paso firme en la Copa Argentina y selló su pase a los octavos de final, donde tendrá como próximo rival a Belgrano de Córdoba.