Países Bajos ganó y terminó como líder del Grupo F

Venció 3-1 al eliminado Túnez por la última fecha de la fase de grupos del Mundial. En 16vos. de final se las verá con Marruecos.

Países Bajos terminó este jueves como líder del Grupo F de la Copa del Mundo al derrotar por 3-1 al eliminado Túnez.

El encuentro, que se desarrolló en el Estadio Kansas City, Estados Unidos, y tuvo el arbitraje de la mexicana Katia Itzel García.

El conjunto naranja tuvo una ráfaga en los primeros minutos que lo pusieron rápidamente en ventaja: a los dos minutos, tras un envío desde la banda, el capitán tunecino Skhiri convirtió en contra de su propio arco; poco después, Van Dijk bajó un centro en el área y Brobbey apareció por el segundo palo para empujar la pelota y establecer el 2-0 con el que se irían al descanso.

Túnez comenzó el complemento con mayor despliegue. Su mejoría se tradujo en el descuento cuando Mastouri, de cabeza, conecto un preciso córner ejecutado por Mejbri.

Pero las esperanzas del combinado africano se esfumaron minutos después, cuando la selección de Ronald Koeman estiró la ventaja –nuevamente a partir de la pelota parada–. Van Hecke, de cabeza y tras un centro de Reijnders, ganó en las alturas y marcó el 3-1 definitivo.

Países Bajos, con siete puntos, se clasificó a la siguiente instancia como la mejor selección del grupo y se enfrentará, este lunes, a Marruecos en el Estadio Monterrey de México.