Ecuador derrotó a Alemania y se metió en 16vos. de final

La “Tri” derrotó 2-1 al conjunto europeo y es uno de los mejores terceros de la fase de grupos de la Copa del Mundo.

La selección ecuatoriana de fútbol se clasificó este jueves a los 16vos. de final de la Copa del Mundo, al vencer por 2-1 a Alemania, en el cierre del Grupo E del certamen, que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El elenco sudamericano se aseguró un lugar en la próxima instancia ya que es uno de los mejores terceros de la fase de grupos.

El partido, que se jugó en el estadio Nueva York, Nueva Jersey, tuvo el arbitraje de la estadounidense Tori Penso.

Alemania llegó al partido clasificada y con el primer lugar asegurado luego de ganar los dos primeros encuentros. Ecuador, con la necesidad imperiosa de ganar para mantener sus esperanzas de seguir en el Mundial y con el hambre de revancha después de dos partidos donde el resultado no acompañó lo que hicieron los jugadores en el campo de juego.

Pero Alemania golpeó primero y rápido. Aleksandar Pavlovic dominó una pelota alta en el borde del área que le llegó desde un lateral, metió un pase al centro del área para Florian Wirtz, que a su vez cedió corto y de cachetada para Leroy Sané, que pateó de primera y seco. Solo habían pasado dos minutos y Alemania ya estaba arriba.

Pero apenas siete minutos le llevó a Ecuador empatarlo. La presión dio efecto: Pedro Vite cortó en el campo alemán. La pelota le llegó rápido a Nilson Angulo, que se acomodó sobre su derecha y pateó con los ojos bien abiertos cuando lo salían a cortar y la colocó lejos de Manuel Neuer para el empate. Se había terminado el maleficio de no poder hacer goles en los dos primeros partidos. La ilusión había vuelto y era acompañada con el grito "sí se puede" desde las tribunas.

Después del gol llegaron los mejores minutos de Ecuador en el partido. Dominaba el juego, cortaba rápido y atacaba por afuera, con dos sociedades, Hincapié y Angulo, por izquierda, y Franco y Yeboah Zamora, por derecha. Pero cuando atacaba, Alemania también encontraba espacios y fluía con el juego rápido de Nmecha, Wirtz y Musiala.

En el segundo tiempo, después de unos primeros 15 minutos de baja intensidad, con muchos errores de ambos, el partido se reactivó. Primero lo tuvo Enner Valencia con un disparo desde media distancia que tapó muy bien Neuer. Al minuto la tuvo en el área Wirtz que mandó un centro pinchado que descolgó muy bien Hernán Galíndez. Los últimos minutos del partido recobraron la intensidad del comienzo. A los 72, Gonzalo Plata se lo perdió abajo del arco: no pudo tocarla después de un centro de Caicedo, tras un error de Neuer. Ecuador merecía ganarlo: era intenso y llegaba una y otra vez al área alemana.

Y finalmente se dio a los 77': un córner cerrado que cabeceó Kevin Rodríguez en el primer palo y que luego anticipó Plata a Neuer para meterla en el arco. Después, fue solo aguantar y tener la pelota de la manera más inteligente posible. Y sí, se pudo: Ecuador lo ganó e hizo historia. Ganó el partido contra el tetracampeón y se clasificó como uno de los mejores terceros.

Alemania ya lo sabía antes de este partido: como primera del grupo, juega por dieciseisavos de final el lunes 29 de junio contra uno de los mejores terceros por los dieciseisavos de final.