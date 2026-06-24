Marruecos le ganó 4-2 a Haití y quedó segundo en el Grupo C

Los africanos terminaron por detrás de Brasil y se enfrentarán en la siguiente instancia al primero del Grupo F, que seguramente será Países Bajos.

Marruecos remontó dos veces y le ganó 4-2 a Haití para avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo C, en un partido disputado en Atlanta. Los africanos cerraron la fase de grupos por detrás de Brasil y aguardan al ganador del Grupo F como rival en la siguiente ronda. El partido será el lunes y el rival sería, con seguridad, Países Bajos.

El partido arrancó con un golpe para Marruecos: a los 10′, el balón pegó en la espalda del arquero Yassine Bono tras un taco de Joseph y le regaló la ventaja a Haití. Lejos de desestabilizarse, el equipo africano respondió con Achraf Hakimi, quien empató a los 39′ con un remate de zurda desde muy cerca del arco.

La igualdad duró apenas cuatro minutos: Wilson Isidor puso el 2-1 haitiano al minuto 43 con un disparo desde fuera del área que se coló en el ángulo superior izquierdo, asistido por Jean-Kévin Duverne.

Ya en tiempo de descuento del primer tiempo, Ismael Saibari igualó por segunda vez al convertir de derecha desde el centro del área con asistencia de Hakimi, y el partido fue al descanso 2-2.

En el complemento, Marruecos tomó el control. El seleccionador Mohamed Ouahbi realizó un triple cambio al inicio del segundo tiempo: Gessime Yassine, Azzedine Ounahi y Soufiane Rahimi ingresaron por El Kaabi, Brahim Díaz y Saibari, respectivamente. Fue precisamente Rahimi quien quebró el empate al minuto 78 con un remate de derecha desde el centro del área, asistido por Chadi Riad tras un córner, para el 3-2. Johny Placide, el arquero haitiano, recibió tarjeta amarilla en esa secuencia por sus protestas.

El cuarto tanto llegó al 89′, cuando Yassine, el mismo delantero que había entrado como suplente, recibió un pase de Rahimi en el segundo palo y tocó al fondo de la red para sellar el 4-2. La jugada fue revisada por el VAR ante la sospecha de que el balón había salido de la cancha antes del centro, pero el gol fue validado.

Poco después, a los 95′, Bono había evitado el descuento haitiano con una atajada ante el remate de tiro libre de Duckens Nazon.