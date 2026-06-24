Suiza venció a Canadá y avanzó como líder del Grupo B

Los suizos pegaron en los momentos indicados y ganaron 2-1 ante los dueños de casa, que clasificaron segundos.

Suiza se impuso 2 a 1 en Vancouver ante el dueño de casa Canadá. Si bien sufrió más de la cuenta, el equipo de Murat Yakin pegó en los momentos justos. Así, los suizos avanzaron como primeros de grupo en el Mundial.

Los europeos tuvieron la primera clara de la tarde. Breel Embolo le ganó la posición a Richie Laryea y no pudo contra Maxime Crépeau. En el rebote le quedó a Johan Manzambi, pero Derek Cornelius salvó con el rostro.

El juego se tornó de ida y vuelta, pero sin lastimar las redes rivales. A los 32 minutos, Cyle Larin recibió dentro del área, pero les regaló un tiro débil a los guantes de Gregor Kobel.

Los Rossocrociati no perdonaron en la primera del complemento. Iban 40 segundos desde que sonó el silbato cuando Johan Manzambi desbordó por derecha. El juvenil del Friburgo mandó el centro y Rubén Vargas, sin marcas, infló las redes locales en Vancouver.

Al rato nomás, Breel Embolo aguantó de espaldas al arco, hizo una gran jugada personal y asistió a Johan Manzambi. El jovencito del Friburgo recibió en soledad y marcó su tercer tanto en el Mundial.

Canadá descontó con Promise David y hasta pudo empatarlo en un cabezazo de Luc De Fougerolles que se fue apenas desviado. El dueño de casa terminó segundo en su zona. Y con el 2 a 1, Suiza logró la lógica para finalizar primero en el grupo.