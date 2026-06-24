La selección de Colombia consiguió una ajustada victoria por 1 a 0 frente a Congo y selló su clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026. El único gol del encuentro fue convertido por Daniel Muñoz a los 31 minutos del segundo tiempo.

Colombia sufrió más de la cuenta, venció a Congo y avanzó a los 16avos

Con este resultado, el equipo dirigido por Néstor Lorenzo alcanzó puntaje ideal en el Grupo K, con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones, y llegará a la última fecha con la posibilidad de quedarse con el primer puesto de la zona.

El conjunto cafetero tuvo el control de la pelota durante gran parte del partido disputado en Guadalajara, aunque le costó encontrar espacios ante un rival que apostó por un planteo defensivo y complicó más de lo esperado.

Durante la primera etapa, Colombia intentó generar peligro a través de la jerarquía de James Rodríguez y Luis Díaz, mientras que Congo resistió con orden y buscó sorprender mediante remates de media distancia y alguna contra aislada.

La resistencia africana se quebró recién a los 76 minutos. Tras una buena combinación ofensiva en la que participó Juan Fernando Quintero, Daniel Muñoz apareció por sorpresa dentro del área y definió para establecer el único tanto de la noche.

Después de la ventaja, Colombia tuvo oportunidades para ampliar la diferencia, aunque también sufrió en el cierre. Sobre el final, el arquero Camilo Vargas respondió con una intervención clave para sostener el triunfo.

Con seis puntos sobre seis posibles, Colombia ya aseguró su lugar en la próxima instancia y ahora se jugará el liderazgo del Grupo K ante Portugal, que suma cuatro unidades. Un empate le alcanzará para finalizar como líder de la zona.