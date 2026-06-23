Inglaterra no aprovechó sus chances y empató con Ghana

Fue 0-0 en el partido que abrió la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo. Con ese resultado, ambas selecciones quedaron con 4 puntos.

La selección de Inglaterra igualó este martes sin goles con Ghana en el partido que abrió la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo, que se juega en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

El partido, que se jugó en el Boston Stadium de Massachusetts, tuvo el arbitraje del hondureño Said Martínez.

El primer tiempo tuvo más transpiración que inspiración. Ambos llegaban con una victoria en la primera fecha. Pero la postura del equipo africano fue la de defender cerca de su arco desde el primer minuto.

Inglaterra, por el contrario, fue un equipo ancho, con buenas combinaciones entre sus mediocampistas y sus referentes de ataque (Harry Kane, Jude Bellingham, Noni Madueke). Justamente el entrenador de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, pedía más de eso en la pausa de hidratación: más toque corto y circulación. Pero si bien el equipo inglés dominó y provocó duelos individuales, le costó encontrar espacios y desordenar a Ghana.

De hecho, en el primer tiempo tuvo el 78% de posesión de la pelota (contra el 22% de Ghana), pero pocas chances de gol. ¿Lo más peligroso? Un tiro libre y un cabezazo de Declan Rice y dos ocasiones para Harry Kane, bien cubiertas por los defensores de Ghana.

Sobre todo en el primer tiempo, el arco inglés le quedó muy lejos a Ghana cada vez que quería atacar. Pero en el complemento, si bien no cambió la disposición en el campo de juego de ambos, el equipo africano estuvo más incisivo en sus contraataques que lograron generarle peligro al arco inglés.

La más peligrosa de esas contras la tuvo Ghana a los 78, cuando Prince Adu echó una corrida desde mitad de cancha para enfrentar mano a mano al arquero Jordan Pickford. Pero justo antes de patear, el defensor del Manchester City Marc Guehi, que lo venía cerrando en diagonal, se tiró al piso para cortar justo a Adu y lograr así salvar el arco inglés.

Con esta jugada llegaron los minutos más emocionantes del partido: Inglaterra se perdió tres goles al hilo. Un tiro esquinado y bajo de Bukayo Saka que sacó el arquero Asare hacia el costado. Luego un cabezazo de Nico O'Reilly que dio en el travesaño, y el rebote que le quedó a Harry Kane la tiró un metro por arriba del arco.

Tuchel cambió los nombres en el ataque, pero no pudo ser para Inglaterra, que mereció más y en la última fecha jugará contra Panamá. Ghana, por su parte, que festejó el empate apenas sonó el silbato del árbitro, tendrá su último partido de la fase contra Croacia. Hasta esa instancia, aún no se conocerán los clasificados.