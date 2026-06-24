La FIFA evalúa cambiar las tandas de penales para el Mundial 2026

La FIFA estudia una modificación en el procedimiento de las definiciones por penales que podría implementarse durante el Mundial 2026. La iniciativa apunta a reducir el peso del azar en la instancia decisiva de los partidos y ya se encuentra bajo análisis de la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las Reglas de Juego.

En la actualidad, antes de una tanda de penales se realizan dos sorteos entre los capitanes. Uno determina el arco donde se ejecutarán los remates y el otro establece qué equipo comenzará la serie. Según detectó la FIFA, existe la posibilidad de que una misma selección gane ambos sorteos y acceda a una doble ventaja antes de que se patee el primer penal.

La preocupación se sustenta en distintos estudios estadísticos que señalan que el equipo que ejecuta primero suele contar con una ventaja psicológica. Al abrir la serie, obliga a su rival a responder permanentemente al resultado parcial de cada lanzamiento.

Frente a ese escenario, la propuesta contempla un único lanzamiento de moneda. El capitán ganador debería elegir entre dos opciones: comenzar la tanda o seleccionar el arco. El equipo que pierda el sorteo obtendría automáticamente la alternativa restante. De ese modo, el factor azar seguiría presente, aunque sin permitir que una misma selección acumule beneficios previos.

La eventual modificación implicaría cambios en la Regla 10, vinculada a la determinación del resultado de un partido cuando una competencia exige definir un ganador. Por ese motivo, cualquier alteración debería incorporarse formalmente al reglamento para garantizar una aplicación uniforme en los torneos oficiales.

Desde el ámbito arbitral, la iniciativa se enmarca en una tendencia orientada a fortalecer la equidad deportiva mediante la reducción de factores aleatorios. La discusión cobró fuerza tras una reciente definición europea en la que un mismo equipo obtuvo ambos sorteos previos a la tanda, reavivando un debate que desde hace años involucra a especialistas en reglamento, psicología deportiva y análisis estadístico.

Si la IFAB da luz verde al proyecto, la esencia de las definiciones desde los doce pasos permanecerá intacta. Lo que cambiará será la distribución de las ventajas iniciales, con el objetivo de que el desenlace dependa cada vez más del rendimiento de los protagonistas dentro del campo de juego.