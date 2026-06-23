Croacia le ganó a Panamá y lo eliminó del Mundial

Se impuso por 1-0 en el partido que completó la segunda fecha del Grupo L de la Copa del Mundo. El gol lo marcó Ante Budimir.

Con esfuerzo, la selección de Croacia derrotó por 1-0 a Panamá y lo eliminó de la Copa del Mundo, tras completarse este martes la segunda fecha del Grupo L.

El partido, que se jugó en el Estadio Toronto, Canadá, tuvo el arbitraje del gabonés Pierre Atcho. Con ese resultado, el elenco europeo tiene chances de clasificar, mientras que el conjunto centroamericano se despidió a falta de una fecha para el final de la fase de grupos.

El entrenador panameño Thomas Christiansen apostó por un bloque de cinco defensores y cuatro mediocampistas que se replegó con orden durante la primera parte. Si bien Croacia manejó el balón con Luka Modric como conductor, no lograron encontrar la manera de quebrar la muralla canalera.

Panamá complicó a su rival con trepadas por el sector derecho, protagonizadas por Michel Murillo y Cristian Martínez, que pusieron en alerta a un conjunto croata visiblemente incómodo ante la propuesta de la Marea Roja. Las llegadas no terminaron en situaciones de definición frente a Dominik Livakovic, pero dejaron en claro que Panamá tenía un plan bien estudiado.

Recién en el tiempo agregado de la primera parte llegó el primer remate del equipo europeo: Martin Baturina conectó desde el borde del área y Orlando Mosquera respondió con una estirada abajo a su izquierda para despejar el peligro.

El complemento arrancó con la misma tónica, hasta que los cambios de Zlatko Dalic en el entretiempo comenzaron a tener efecto. Ante Budimir ingresó para aportar presencia en el área y fue él quien abrió el marcador a los 53 minutos, empujando el balón al fondo de la red tras un centro preciso de Josip Stanisic.

Croacia buscó el segundo golpe de inmediato. Marco Pasalic tuvo la chance en un contragolpe, pero su definición no fue la adecuada y dejó con vida a los panameños que antes de la pausa de hidratación generaron sus opciones más claras: Murillo y Carlos Harvey pusieron a prueba a Livakovic, pero el arquero croata respondió con dos intervenciones certeras para mantener la ventaja.

Finalmente, el resultado no se modificó y Panamá selló una nueva despedida en fase de grupos en lo que fue su segunda participación en Copas del Mundo. Ahora, buscará cerrar su participación de la mejor manera ante Inglaterra, mientras que Croacia luchará por una clasificación ante Ghana que se encuentra al rojo vivo en el Grupo L.