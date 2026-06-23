Su particular forma de alentar llamó la atención durante la Copa Africana de Naciones y terminó transformándolo en una figura emblemática para los hinchas congoleños.

La historia de "Lumumba", el símbolo de Congo que llegó por pedido de los futbolistas

Entre las numerosas historias que deja cada Copa del Mundo aparecen personajes que logran trascender los resultados deportivos. Uno de ellos es Michel Nkuka Mboladinga, conocido popularmente como “Lumumba”, un simpatizante de la selección de la República Democrática del Congo que alcanzó notoriedad internacional por una manera muy singular de apoyar a su equipo desde las tribunas.

Su fama creció especialmente durante la Copa Africana de Naciones de 2025 disputada en Marruecos. Allí llamó la atención por presentarse con vestimentas llamativas y permanecer inmóvil durante los partidos, ubicado sobre una estructura elevada y con el brazo derecho levantado. Esa imagen, que se volvió viral en redes sociales y medios de comunicación, está inspirada en la estatua de Patrice Lumumba, una de las figuras históricas más importantes del país africano.

A diferencia de otros aficionados congoleños, que suelen acompañar a la selección con música, bailes y cánticos permanentes, Michel eligió una representación cargada de simbolismo. Su homenaje a Patrice Lumumba fue ganando reconocimiento hasta convertirse en una especie de emblema para muchos seguidores del seleccionado. Con el paso del tiempo, incluso comenzó a ser considerado una especie de amuleto por parte de los propios futbolistas.

La influencia de este hincha llegó a tal punto que varios integrantes del plantel impulsaron una iniciativa para que pudiera acompañar a la delegación en el Mundial 2026. Aunque no estuvo presente en el encuentro de repechaje frente a Jamaica que selló la clasificación de Congo, los jugadores insistieron para que formara parte de la experiencia mundialista. Finalmente, la federación aprobó el viaje y cubrió todos los gastos necesarios para su traslado y estadía.

El propio protagonista confirmó la noticia en sus redes sociales y agradeció públicamente a distintas personas que colaboraron con las gestiones. Incluso destacó la intervención del presidente Félix Antoine Tshisekedi en el proceso que permitió concretar su presencia junto al equipo. Para Michel, esta oportunidad representa el reconocimiento a más de diez años desarrollando esta particular forma de animar a la selección nacional.

UN LIDER NACIONAL QUE PAGO CON SU VIDA

Detrás de su apodo existe además una historia profundamente ligada a la identidad congoleña. Patrice Lumumba fue uno de los principales líderes de la independencia del Congo en 1960 y se convirtió en el primer ministro del país tras el fin del dominio colonial belga. Su trayectoria política terminó de manera trágica cuando fue secuestrado y asesinado en 1961 en medio de una compleja crisis interna e internacional.

Pese a los intentos por borrar su legado, continúa siendo una figura central para millones de congoleños. Por eso, cada vez que Michel Nkuka Mboladinga adopta la famosa postura en las tribunas, no solo alienta a su selección, sino que también mantiene viva la memoria de uno de los grandes héroes nacionales de su país.