Derrotó 3-2 a Senegal, con doblete de Erling Haaland y un gol de Marcus Pedersen. Los tantos africanos los hizo Ismaila Sarr. El partido completó el Grupo “I”.

Noruega también está en los 16avos. de final del Mundial

La selección de Noruega se clasificó este lunes a los 16vos. de final de la Copa del Mundo al vencer por 3-2 a Senegal en el partido que completó la segunda fecha del Grupo “I”.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Nueva York Nueva Jersey, y tuvo el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio, el mismo que estuvo en el encuentro inaugural entre México y Sudáfrica.

El elenco europeo exhibió superioridad desde el inicio del encuentro con posesión y profundidad en sus ataques. Las dos primeras dos situaciones de los noruegos tuvieron a Odegaard, su capitán, como protagonista. Primero con un remate desde la izquierda que se fue apenas alto, y después con un mano a mano en el que no pudo vencer a Mendy tras un gran pase de Erling Haaland.

Antes del desenlace de los primeros 45 minutos llegó la apertura del marcador. Marcus Pedersen aprovechó un mal rechazo de Koulibaly y convirtió el primer tanto.

El regreso del complemento fue frenético. Haaland, el delantero del Manchester City, estiró la ventaja luego de una milimétrica asistencia de Odegaard.

Senegal respondió de inmediato para descontar: Ismaila Sarr llegó hasta el área noruega a fuerza de empuje y definió por encima de Nyland.

Cuando el desarrollo parecía emparejarse, el nueve noruego volvió a aparecer. Esta vez su asistidor fue Berg, que lo dejó mano a mano con Mendy para capitalizar la oportunidad y establecer el 3-1.

Sobre el final Senegal descontó con otra conquista de Sarr. El representativo europeo sufrió en los últimos minutos pero capitalizó la victoria y sumó tres puntos vitales en búsqueda de su objetivo.

Noruega definirá su posición de clasificación cuando, en el próximo encuentro, se enfrente a Francia, que también suma seis unidades, en Boston. Senegal cerrará su participación mundialista ante Irak, en Toronto.