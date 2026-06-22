Scaloni: "cuando Messi se activa todos se contagian"

Con una actuación brillante de Lionel Messi, quien se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, la Selección Argentina venció 2-0 a Austria, por la segunda fecha del Grupo “J” y consiguió la clasificación a los 16vos. de final de la Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa de la complejidad del triunfo. “Es un rival duro, físico, que no da ninguna pelota por perdida. No podíamos descuidarnos, por suerte se ganó y nos clasificamos”, sostuvo.

Y agregó: “Creo que fue un partido similar al de Argelia, ante un rival que tiene jugadores de jerarquía y físicamente están muy bien. Hoy el estado emocional y físico juega bastante, pero la verdad que no lo vi tan distinto al primer partido. Buscaremos y analizaremos lo que hay que corregir, pero si es verdad que cuando no tenemos la pelota no nos gusta, pero el rival también juega”.

Uno de los momentos clave del partido fue el penal que no pudo concretar Messi. Scaloni admitió que el impacto se sintió en la cancha, pero destacó la cabeza fría para reacomodarse rápido. “El penal malogrado no deja de ser un golpe. Habíamos hecho cosas buenas, y haberlo podido culminar era bueno. Tuvimos la sensación de que si entraba era diferente, pero nos recuperamos después de unos minutos. En la pausa les dije que si éramos pacientes íbamos a encontrar los espacios, que no había que apresurarse porque las dos o tres veces que encontramos por dentro fueron situaciones de gol. Es una madurez que ya tiene este equipo, que ve que Messi se activa y todos se contagian”, afirmó.

Pensando en lo que viene y con Jordania en el horizonte para cerrar la fase de grupos el entrenador abrió la puerta para que sumen minutos los que vienen remándola desde atrás: “A nosotros no nos cambia nada, analizaremos lo que venga a partir del resultado de Jordania y Argelia. Veremos con el correr de los días, pero sería bueno darle la chance a todos para que jueguen porque se lo merecen”, manifestó.

También se tomó un tiempo para hablar del debate futbolero que siempre desvela a los hinchas, y es la posibilidad de ver a Lautaro Martínez compartiendo el ataque con Julián Alvarez. “Obvio que me gustaría poner a Lautaro y a Julián juntos, son dos enormes goleadores, a todos nos gustaría verlos, pero Messi tiene que estar porque yo así lo decido y porque hay que mantener un equilibrio en el juego. No descarto la chande de que lo hagan los tres, pero lo primero siempre es el equipo”, aseguró.

Cuando fue consultado por el nivel que mostró Lionel Messi, no ahorró elogios para el tremendo despliegue del “10”, que dejó la piel en cada jugada. “Se nota que Leo está comprometido, es lo que genera incluso retrocediendo y recuperando pelotas. Estamos contentos, pero la verdad ya no sé que más decir, quizás canso con lo mismo”, sostuvo.

Para cerrar prefirió gambetear el cartel de candidatos y puso los pies sobre la tierra respecto al nivel de la Copa del Mundo. “Hay un montón de selecciones que pueden salir campeón del mundo, este Mundial no va por favoritismo ni por jugadores, sino que pasará por otros aspectos. Hay tantas que la consideradas grandes la va a ganar, nosotros estamos para estar en la pelea, para enfrentarnos a ellos y ellos a nosotros”, sentenció.