El capitán Lionel Messi se mostró feliz por el triunfo y el pase a los 16vos. de final de la Copa del Mundo. “Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, afirmó.

Lionel Messi afirmó estar “muy feliz” por la victoria lograda este lunes frente a Austria por 2 a 0 al que la calificó como “importantísima”, a la vez que dijo que está “disfrutando de este momento” y que, si bien el equipo ya le dio “varias alegrías a la gente, intentará “darle más”.

“Estoy muy feliz por el triunfo, es importantísimo creo que nos da tranquilidad para lo que viene”, aseguró el capitán de la Selección Argentina de fútbol tras lo cual resaltó: “Fue duro y trabajado el partido. En este Mundial, todos los partidos son muy iguales y muy intensos”.

Además, Messi manifestó: “Estoy disfrutando de este momento y con ganas de celebrarlo junto a mis compañeros. Lo importante es la clasificación y siempre está en nuestros planes ganar los partidos”.

“Todo este grupo vive esto con mucha felicidad, cuando nos juntamos disfrutamos de estar juntos, de competir de entrenar del día a día y de ver a la gente ilusionada”, sostuvo el capitán de la actual defensora del título.

Asimismo, agregó: “Disfruto de jugar y pasarla bien dentro de la cancha. Estaba con mucha bronca por el penal porque lo erré, pero, por suerte, pudimos revertir esa situación".

“Ya le dimos varias alegrías a la gente, pero intentaremos darle una más”, expresó luego y detalló: “Nadie regala nada, hoy por momentos nos costó hacer el juego que queremos fue muy trabado y difícil de jugar, pero era importante sumar de a 6 para tener una semana más tranquila”, dijo el crack rosarino del Inter Miami.

El capitán de la Selección Argentina, erró un penal a los 8 minutos del primer tiempo, pero a los 38’, tras una buena habilitación, marcó el primer gol del encuentro y en el quinto minuto de descuento anotó el segundo tanto de la victoria con los que sumó 18 tantos en Copas del Mundo pasando a Miroslav Klose.