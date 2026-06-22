Francia goleó a Irak tras la tormenta y se clasificó

Con dos goles de Mbappé y uno de Dembélé se impuso 3-0 por la segunda fecha del Grupo “I” de la Copa del Mundo. El partido estuvo demoradopor las condiciones climáticas en Filadelfia.

La selección de Francia goleó este lunes 3-0 a Irak y se clasificó para los 16vos. de final del Mundial de fútbol que se disputa en ciudades de Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se jugó en el Estadio Filadelfia, tuvo el arbitraje del canadiense Drew Thomas Fischer y el inicio del segundo tiempo estuvo largamente demorado a raíz de una fuerte tormenta eléctrica.

Tal como se esperaba, Francia impuso su dominio desde el inicio del encuentro. Con la pelota en su poder y una presión colectiva que no dejó espacios para el contragolpe iraquí, los europeos controlaron el partido desde los primeros minutos.

Quien frotó la lámpara para romper el cero antes del cuarto de hora fue, ni más ni menos, que Kylian Mbappé. El delantero recibió en la puerta del área, enganchó hacia su pierna izquierda y no dudó en soltar un disparo que se metió para abrir el marcador. En una jornada donde el argentino Lionel Messi convirtió un doblete, el jugador del Real Madrid no quiso quedarse atrás en la carrera por el récord histórico como máximo artillero de la Copa Mundial y registró un nuevo tanto en su cuenta.

Sin embargo, ese control total en la tenencia no se vio reflejado en situaciones de peligro constantes sobre el arco de Ahmed Basil. Francia circuló con comodidad pero sin encontrar la profundidad necesaria para ampliar la ventaja antes del descanso. Sobre el cierre de la primera etapa, un diluvio cayó sobre Dallas postergó el inicio de la segunda mitad.

Si su gol 15 en la Copa Mundial fue un auténtico golazo, el 16 de Mbappé, con el que igualó al máximo goleador histórico hasta el domingo, Miroslav Klose, fue más bien un regalo. Zaid Tahseen y el arquero Ahmed Basil cometieron un grave error en la salida con un saque de arco, dejando el balón servido a Dembélé, quien cedió a su capitán para un segundo gol a placer.

La recompensa de Dembélé por esa generosidad llegó 12 minutos después, cuando el siempre creativo Olise lo habilitó con un pase preciso para que marcara con contundencia el primer gol de su carrera en una Copa Mundial.

Francia y su ataque repleto de estrellas avanzan ahora hacia un interesante duelo ante Noruega, con la certeza de que jugarán la fase de eliminación directa independientemente del resultado. Mbappé, por su parte, continuará su duelo personal con Messi tanto por la Bota de Oro de 2026 como por el récord histórico de goles en el torneo de la FIFA.