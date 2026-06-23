Argelia eliminó a Jordania y Argentina se aseguró el primer lugar del Grupo J

Le ganó 2-1 y de esa manera luchará por el segundo lugar con Austria, su próximo rival cuando se juegue la 3ª y última fecha de la fase de grupos del Mundial.

La selección de Argelia logró este lunes su primera victoria en la Copa del Mundo al derrotar por 2-1 a Jordania, y de esa manera, Argentina, que había vencido 2-0 a Austria -con dos de su jugador histórico Lionel Messi-, se adueñó del primer lugar del Grupo “J”.

El partido, que se jugó en el Estadio Bahía de San Francisco, tuvo el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Las emociones llegaron hasta los 35 minutos. El equipo de Jamal Sellami logró llegar a línea de fondo y en una buena jugada colectiva, Nizar Al-Rashdan le pegó de tres dedos y mandó a guardar el balón dentro del arco, con un ligero desvió del arquero argelino, Luca Zidane.

El gol le vino de maravilla a los jordanos, pues en los últimos minutos del primer tiempo intentaron ampliar la ventaja, aunque sin tener éxito.

Para la parte complementaria, los “Zorros del Desierto” reaccionaron con un disparo lejano de Ibrahim Maza que detuvo sin problema el guardameta, Yazeed Abulaila.

Al minuto 68’ llegó el empate del encuentro. En un tiro de esquina el delantero, Nadhir Benbouali le ganó la marca a su rival y con un cabezazo venció a Abulaila para poner el juego 1-1.

A partir de esta anotación, Jordania dejó de atacar y en otra jugada a balón detenido, Amine Gouiri se encontró la pelota para marcar. El gol tuvo que ser revisado en el VAR por un posible fuera de lugar e instantes después el árbitro confirmó la segunda anotación de Argelia.

De esa manera, el conjunto africano tiene chances de clasificar y para ello deberá vencer en la última fecha a Austria. En cambio Jordania, quien es uno de los debutantes absolutos en Copas del Mundo, quedó eliminado y se despedirá el sábado nada menos que ante Argentina, ya clasifacada y actual campeona del mundo.