Terminaron demorados en un control policial: llevaban más de 24 gramos de cannabis

Tres hombres fueron demorados este lunes por la noche en Comodoro Rivadavia luego de que personal policial encontrara cannabis en el vehículo en el que circulaban durante un operativo de control preventivo.

El procedimiento se realizó alrededor de las 21 horas en el barrio Zona de Quintas, cuando efectivos de la Comisaría Séptima detuvieron la marcha de un Ford Ka gris en el marco de un retén vehicular de rutina.

Al solicitar que los ocupantes descendieran del rodado para la inspección correspondiente, los uniformados observaron un envoltorio de nylon negro ubicado junto al asiento delantero del acompañante. En su interior había una sustancia de color pardo verdoso y, además, los efectivos percibieron un fuerte olor compatible con cannabis dentro del automóvil.

Ante la situación, el procedimiento fue demorado y se convocó a testigos para dar continuidad a las actuaciones. Posteriormente intervino personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales, que realizó los análisis de rigor sobre la sustancia hallada.

Como resultado de las pericias, se confirmó que se trataba de Cannabis Sativa, con un peso total de 24,3 gramos, por lo que se procedió al secuestro del estupefaciente.

La causa quedó bajo intervención de la Justicia Federal por una presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, mientras que también participaron autoridades de la Unidad Regional para supervisar el procedimiento.