El hecho ocurrió este martes al mediodía en un inmueble en remodelación de calle El Patagónico.

Acusan a un joven de robar una amoladora en el barrio Pueyrredón

Un joven de 20 años fue detenido este martes al mediodía, acusado de sustraer una amoladora de un inmueble en remodelación ubicado sobre calle El Patagónico, en el barrio Pueyrredón.

El hecho se registró alrededor de las 13:10, cuando personal de la Comisaría Seccional Tercera tomó conocimiento de que dos hombres habrían ingresado al lugar y sustraído una herramienta eléctrica. Tras cometer el presunto robo, ambos emprendieron la fuga a pie por avenida Canadá en dirección a calle Crónica.

Dos personas que se encontraban trabajando en el domicilio advirtieron la situación y comenzaron a perseguir a los sospechosos. Durante la huida, uno de los individuos fue alcanzado e interceptado por uno de los trabajadores.

Al arribar los efectivos policiales, procedieron a la aprehensión del joven, identificado como Dylan Javier P., de 20 años. Durante el procedimiento, los agentes constataron que llevaba consigo una bolsa que contenía una amoladora, presuntamente la herramienta sustraída del inmueble.

En tanto, el segundo sospechoso no pudo ser localizado pese al operativo desplegado en el sector.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial del barrio Humberto Beghin, donde quedó alojado a disposición de la Justicia y permanecerá detenido hasta la realización de la audiencia de control de detención.