Bosnia-Herzegovina derrotó a Qatar y quedó cerca de la clasificación

Los bosnios ganaron 3-1 y deberán esperar por los demás terceros, para asegurarse el pase a 16vos en el Grupo B. La sumatoria de puntos los dejó bien parados.

Bosnia-Herzegovina tuvo todo para golear a Qatar y terminó pidiendo la hora en Seattle. El equipo de Sergej Barbarez ganó por 3 a 1 y quedó tercero en su zona, por detrás de Suiza y Canadá. De esta forma, Bosnia sufrió, le ganó a Qatar y debe esperar en el Mundial.

Los balcánicos tuvieron dos chances claras en los primeros minutos de juego. Ermedin Demirovic sacudió de zurda desde la puerta del área grande y salvó Mahmud Abunada. Luego repitió la fórmula Ivan Sunjic y el guardameta asiático también respondió de manera providencial.

Bosnia facturó en una ráfaga con Alajbegovic y un tanto en contra de Al-Brake

El premio para Bosnia se dio a los 29 minutos. Ivan Sunjic jugó con Kerim Alajbegovic, que metió un derechazo inatajable. El jovencito del Bayer Leverkusen la guardó contra el palo izquierdo de Mahmud Abunada.

A diez para el descanso, la historia se amplió para el equipo europeo. Edin Dzeko recibió por derecha, quiso lanzar un buscapié y el rebote en Sultan Al-Brake terminó en gol en contra.

Los Lirios de Oro tuvieron el tercero en un remate de Edin Dzeko que dio en el palo. Parecía que era todo un baile hasta que reaccionaron los de Julen Lopetegui.

Iban 42 minutos del primer tiempo cuando Qatar descontó en una siesta defensiva de Bosnia. Un centro desde la derecha cruzó toda el área. Pedro Miguel recibió por izquierda y mandó el buscapié que Hassan Al Haydos empujó al fondo de la red.

Los balcánicos quedaron tan golpeados por esa jugada que estuvieron a punto de tirar todo por la borda. Antes del entretiempo, la escuadra asiática coqueteó con el empate. No obstante, el remate cruzado de Edmilson Junior dio en el palo.

Y finalmente, Bosnia sufrió, le ganó a Qatar y debe esperar en el Mundial

En el complemento, Akram Afif asustó a los europeos con un remate que dio en la cara externa de la red. Los dirigidos por Julen Lopetegui adelantaron líneas.

Bosnia y Herzegovina no quiso arriesgar en ofensiva y apostó a cuidar la victoria. El cerrojo defensivo tornó el partido en un aburrimiento. Y Qatar careció de ideas.

Los balcánicos pudieron ampliar a diez para el final con un misil de Esmir Bajraktarevic que despejó Mahmud Abunada. Y para evitar problemas, de esa jugada vino el córner que quedó boyando para que Ermin Mahmic no perdonara.

Qatar quedó eliminada a pesar del batacazo del inicio con el empate ante Suiza. Bosnia y Herzegovina ganó 3 a 1 en Seattle y ahora deberá esperar para ver si clasifica como uno de los mejores terceros a 16vos de final del Mundial.