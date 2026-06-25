México goleó, logró un hito y le dio el gusto al Memo Ochoa de jugar en otro Mundial

En el duelo por el grupo A ante Chequia, uno de los anfitriones se impuso por 3-0 por la tercera fecha; los europeos quedaron eliminados.

Por primera vez en la historia, la selección de México ganó sus tres primeros partidos en un Mundial y la fiesta fue completa. Este miércoles, goleó por 3-0 a República Checa, cerró el grupo A en el primer puesto, con el puntaje perfecto y la valla invicta, y le dio el gusto de sumar minutos en una cuarta Copa del Mundo a Guillermo “Memo” Ochoa, el arquero que ya había atajado en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022, además de ser parte de los planteles de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Ahora, para darle un condimento extra, en casa.

Los goles llegaron en el segundo tiempo. Tras el 0-0 en la primera etapa, donde su rival había llegado con mayor frecuencia, el conjunto azteca fabricó la diferencia desde la contundencia. Mateo Chávez, Julián Quiñones y Álvaro Fidalgo marcaron los tantos del triunfo, para que México cierre su participación en la zona con tres festejos y una certeza: seguirá el torneo jugando como local, a la espera de uno de los ocho mejores terceros para los 16avos. de final.

Con la ventaja ante un adversario abatido, porque la derrota lo dejaba al margen del torneo, el Tri siguió buscando hasta el final y contagió a los hinchas, que celebraron el buen rendimiento en la etapa final de Gilberto Mora, de 17 años; el ingreso de Ochoa, a días de cumplir los 41, y terminaron el partido cantando al ritmo de “Cielito lindo”.