Costa de Marfil no falló y ya piensa en la próxima instancia

Derrotó 2-0 a Curazao, que fue eliminado, y con ese resultado, clasificó segundo del Grupo E del Mundial. Su próximo rival será Francia o Noruega.

La selección de Costa de Marfil se clasificó este jueves a los 16vos. de final de la Copa del Mundo, al derrotar por 2-0 a Curazao, que quedó último en el Grupo E y eliminado de la competencia que organiza la FIFA, y que se juega en Estados Unidos, Canadá y México.

El encuentro, que se disputó en Estadio Filadelfia, tuvo el arbitraje de Glenn Nyberg, de Suecia.

Pese a que el primer tanto llegó en el minuto 7, Curazao dispuso al minuto y medio de un disparo de Tahith Chong. Pero su lanzamiento desde fuera fue bien rechazado por un Yahia Fofana que no se tuvo que mover.

Y poco después llegó el golpe certero de Costa de Marfil cuando un grave error defensivo del rival en salida de balón dejó el balón en una posición perfecta para Yan Diomandé. El talentoso futbolista de 19 años del Leipzig entró en el área, no tembló y puso un pase atrás para que Nicolas Pépé la mande al fondo de la red.

Diomande era una amenaza constante por la zona izquierda del ataque con varios hombres de Curazao teniendo que estar pendiente de él. Antes del descanso fue Juninho Bacuna el que entró con fuerza por el costado zurdo, pero su gran recorte no tuvo continuidad. El disparo se fue al lateral de la red.

En la segunda mitad la esperanza para los de la Concacaf fue gracias a un espectacular zurdazo de Sherel Floranus que estuvo cerca de la escuadra.

El que ejecutó fue de nuevo Pépé. En el 64 sentenció el partido y aseguró el pase para Costa de Marfil. Primeros goles del jugador del Villarreal en la Copa Mundial.

Con esta victoria, Costa de Marfil se clasifica como segunda del Grupo E y se medirá al segundo del Grupo I (Francia o Noruega) el 30 de junio en Dallas.