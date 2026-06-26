Turquía derrotó a los Estados Unidos en el último minuto del partido

El equipo otomano vino de atrás para vencer al Team USA con anotaciones de Arda Güler, Bar Alper Ylmaz y Kaan Ayhan.

La Selección de Turquía hizo una gesta espectacular esta noche en el estadio Los Ángeles al vencer con voltereta incluida a la Selección anfitriona de los Estados Unidos de América, quien amarró el liderato del grupo D pero sufrió una dolorosa derrota de cara a su compromiso de 16vos de Final.

No pasaron ni dos minutos y el conjunto de Mauricio Pochettino se puso en ventaja con el gol de Auston Trusty tras un tiro de esquina. Turquía empató el encuentro con la anotación de Arda Güler. Más tarde, los europeos remontaron el marcador con el gol de Bar Alper Ylmaz para irse al descanso 2-1.

En el segundo tiempo, Estados Unidos consiguió el empate en los pies de Sebastian Berhalter, quien llegó de atrás para golpear el balón y vencer al guardameta Uurcan Çakr, que realizó la atajada del partido con un increíble manotazo al volar por los aires.

Al paso del tiempo, todo parecía indicar que los puntos se iban a dividir, pero el Team USA se desconcentró en defensa y Turquía no desaprovechó la ocasión de oro para marcar el 3-2 final por conducto de Kaan Ayhan.