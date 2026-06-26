Paraguay empató 0-0 con Australia y terminó tercero en el Grupo D

El conjunto guaraní finalizó con cuatro puntos y está a un paso de asegurar su clasificación. Sus posibles rivales saldrán de Alemania (29/6 en Boston), Francia (30/6 en Nueva Jersey) o Colombia/Portugal (3/7 en Kansas).

Paraguay empató 0-0 con Australia y quedó a un paso de avanzar a los 16avos de final del Mundial 2026 como tercero del Grupo D, en un partido disputado el 25 de junio en el San Francisco Bay Area Stadium, en California. El empate benefició a ambas selecciones: los australianos, conocidos como los Socceroos, terminaron segundos con cuatro puntos, mientras que los guaraníes quedaron terceros con la misma cantidad y deberán esperar la definición del cuadro de mejores terceros para conocer a su próximo rival, con altas posibilidades de clasificar.

El partido, marcado por la cautela táctica de los dos equipos, tuvo como protagonista principal a Julio Enciso, el atacante paraguayo que fue el jugador más peligroso del encuentro. El mediocampista intentó en varias ocasiones desequilibrar la defensa australiana —con remates y gambetas dentro del área— pero la solidez del bloque rival, bien organizado por el entrenador Tony Popovic, contuvo cada intento. El técnico australiano realizó seis cambios respecto al equipo que fue superado por Estados Unidos en la fecha anterior, y todos sus reemplazos respondieron.

Jordan Bos fue el jugador más activo de Australia. El lateral, que habitualmente ocupa el carril izquierdo, actuó por el flanco derecho y desde esa posición generó las situaciones más claras para los Socceroos. A los 90 minutos, con el partido prácticamente cerrado, Bos recibió en el sector derecho, se sacó a dos rivales de encima y remató con el pie izquierdo, pero el balón se fue apenas desviado del poste.

Del lado paraguayo, las chances más nítidas llegaron en los minutos finales. A los 92, Arce habilitó a Mauricio dentro del área, quien remató al arco, pero el arquero australiano Beach contuvo sin mayores problemas. Instantes antes, en el minuto 89, Bos había sido el más cercano al gol con ese disparo que rozó el palo.

El partido también tuvo su cuota de tensión. A los 76 minutos, Diego Gómez recibió una tarjeta amarilla por una falta sobre Bos a mitad de cancha, lo que lo dejará automáticamente fuera de los 16avos de final en caso de que Paraguay avance, algo que se confirmó al cierre de la jornada. Además, Omar Alderete debió abandonar la cancha por una lesión y fue reemplazado por José Canale a los 83 minutos. Por Australia, Irvine e Irankunda cedieron su lugar a Paul Okon-Engstler y Tete Yengi.

Con el 0-0 consumado, la tabla final del Grupo D quedó encabezada por Estados Unidos con nueve puntos —tres victorias en tres partidos—, seguido por Australia con cuatro, Paraguay con cuatro y Turquía con cero. Los guaraníes, terceros en la llave, deberán aguardar el cierre de los demás grupos para saber si su lugar entre los mejores terceros les garantiza la clasificación al cruce siguiente.

Los posibles rivales de Paraguay en los 16avos de final, de acuerdo con la información publicada por Infobae, son Alemania —que juega el 29 de junio en Boston—, Francia —el 30 de junio en Nueva Jersey— o el ganador del cruce entre Colombia y Portugal, previsto para el 3 de julio en Kansas City.