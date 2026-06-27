Ocurrió cerca de las 20 del viernes, en la esquina de 10 de Noviembre y Carlos Gardel. La víctima sufrió un estado de shock tras ser golpeada.

Tras golpearla, le arrebató la cartera a una mujer en el Isidro Quiroga

Un joven de 25 años fue detenido este viernes por la noche, acusado de robarle la cartera a una mujer luego de agredirla físicamente durante un violento asalto ocurrido en 10 de Noviembre y Carlos Gardel.

De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se registró alrededor de las 20 horas, cuando la víctima fue sorprendida por el delincuente, quien, tras forcejear con ella y propinarle varios puntapiés, logró sustraerle la cartera para luego darse a la fuga.

La secuencia fue advertida por testigos que circulaban en una camioneta particular y por un móvil policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo en la zona. Inmediatamente, se inició una persecución que contó con la colaboración de los ocasionales testigos.

Finalmente, el sospechoso fue interceptado y aprehendido sobre la calle Luis Pasteur al 2400. Durante la huida, había arrojado la cartera sustraída al patio de una vivienda con la intención de deshacerse de la evidencia.

Por otra parte, se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir a la víctima, quien presentaba un cuadro de shock producto de la agresión sufrida.

El detenido fue trasladado a la Comisaría Seccional Cuarta, donde quedó alojado a disposición de la Justicia.