Vandalizaron mural del Che en Trelew y lo transmitieron en vivo

Fue tapado por completo con pintura por dos personas ajenas a la Universidad. Transmitieron en vivo el acto vandálico y aseguraron que son “gente patriótica que está cansada de que se adoctrine a los estudiantes”.

El histórico mural de Ernesto "Che" Guevara, ubicado en la sede Trelew de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), fue vandalizado este lunes por dos personas ajenas a la comunidad universitaria, que cubrieron la pintura sin autorización.

Lo insólito es que transmitieron en vivo el hecho asegurando que “se tapó al terrorista para pintar encima la bandera argentina”, dijo el militante libertario Marcos Fattorello a través de su cuenta de Instagram.

Los atacantes llegaron con pintura, rodillos y hasta nylon para cubrir el piso y no mancharlo. Las personas que pasaban por el pasillo que une el edificio de aulas “viejo” con el “nuevo”, frente al kiosco, creyeron que era una intervención, hasta que comenzaron a cuestionarse el motivo. Les pidieron que pararan y la situación se tornó violenta.

El decano Gabriel Yapur explicó a la prensa que no brindaría declaraciones ya que fue un acto vandálico denunciado y que transita un curso legal. Intervino personal policial y Fattorello fue demorado.

Por su parte, Paz Escobar, docente de Historia de la UNPSJB, dijo que el mural “tenía 28 años de antigüedad y había sido realizado en 1998 como homenaje al revolucionario, en el marco de un nuevo aniversario de su asesinato. La obra formaba parte de la memoria histórica del movimiento estudiantil y de la pluralidad de ideas que caracteriza a la universidad pública”.

Y explicó que “se trató de un acto de vandalismo porque ingresaron sin permiso a tapar un mural que forma parte de la identidad de nuestra sede”.

Aseguró que el episodio no fue un hecho aislado, sino que estaría relacionado con un conflicto institucional que se arrastra desde hace siete años. En ese contexto, consideraron que la intervención sobre el mural constituyó un acto de provocación.

Fuente: Jornada