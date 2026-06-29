El Hogar Pablo VI celebró 48 años con obras y nuevo equipamiento

La residencia para personas mayores de Comodoro Rivadavia conmemoró un nuevo aniversario junto a residentes, familiares y autoridades. Durante la jornada se destacaron las mejoras edilicias realizadas en el establecimiento y la renovación del mobiliario.

El Hogar de Ancianos Pablo VI de Comodoro Rivadavia celebró este lunes su 48° aniversario con una jornada que reunió a residentes, familiares, trabajadores, autoridades y organizaciones de la comunidad. El encuentro estuvo dedicado a reconocer la trayectoria de la institución y el trabajo que desarrolla en el cuidado de las personas mayores.

En el marco de la celebración, el Gobierno del Chubut destacó las obras ejecutadas en los últimos meses para mejorar las instalaciones del hogar. Entre las intervenciones se encuentran la renovación integral del sistema cloacal, la refacción de sanitarios y dependencias de servicio, la incorporación de una bomba elevadora y distintas tareas de infraestructura orientadas a optimizar las condiciones del edificio.

Además, a través de la Fundación Banco del Chubut se concretó la renovación del mobiliario, incorporando equipamiento destinado a brindar mayor funcionalidad y confort a los residentes.

Durante el acto, la ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, señaló que las inversiones realizadas permitieron fortalecer el espacio y mejorar la calidad de vida de quienes viven en la institución, al tiempo que destacó el compromiso del personal, del equipo directivo y el acompañamiento del Gobierno provincial.

Las actividades incluyeron un desayuno aniversario, una misa de acción de gracias, presentaciones artísticas, música, danzas, juegos, karaoke y un almuerzo compartido. Desde el Ministerio de Desarrollo Humano ratificaron la continuidad de las inversiones en infraestructura, equipamiento y acompañamiento profesional para las residencias de larga estadía de la provincia.