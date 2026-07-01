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Comodoro seguirá bajo un intenso frío: la máxima apenas llegará a 5°C

La jornada se presentará sin precipitaciones, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre 1°C y 5°C. Persistirán las ráfagas de viento durante gran parte del día.

El invierno continuará haciéndose sentir en Comodoro Rivadavia este miércoles 1 de julio, con una jornada fría, cielo entre algo y parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvias, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

La mañana comenzará con una temperatura de apenas 1°C, cielo algo nublado y viento del sudoeste entre 13 y 22 km/h, acompañado por ráfagas de hasta 50 km/h, lo que hará descender aún más la sensación térmica.

Durante la tarde se espera la temperatura máxima de 5°C, con cielo parcialmente nublado y una disminución de la intensidad del viento, que soplará del oeste entre 7 y 12 km/h.

Por la noche, el termómetro volverá a ubicarse en 1°C, con cielo algo nublado y viento del sudoeste de 13 a 22 km/h, aunque sin probabilidades de precipitaciones.

Tras el paso del frente frío que dejó lluvias, nieve y fuertes vientos en la región durante las últimas horas, el miércoles estará marcado por la estabilidad, pero con temperaturas invernales que mantendrán el ambiente muy frío durante toda la jornada.

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