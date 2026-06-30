Murió Daniel Melingo, una figura clave del rock y el tango argentino

Cofundador de Los Twist y con una trayectoria de más de cuatro décadas, el músico falleció a los 68 años en su domicilio. Días atrás había presentado sus próximos proyectos artísticos.

Daniel Melingo, músico, compositor y cofundador de Los Twist, murió este martes a los 68 años en su departamento de la calle Estomba, en el barrio porteño de Chacarita. Atravesaba una enfermedad respiratoria y permanecía bajo cuidados domiciliarios. Su fallecimiento fue confirmado por su representante, Olga Castreno, y por Pelo Music.

Con una carrera que atravesó el rock y el tango argentino durante más de cuatro décadas, Melingo dejó una huella en ambos géneros. Apenas unos días antes de su muerte había brindado una extensa entrevista en la que adelantó la presentación de Tangos bajos (Rework), un documental sobre las raíces africanas de la música popular argentina y el lanzamiento de un vino de su propia marca.

Nacido en Buenos Aires el 22 de octubre de 1957, inició su formación musical en el Conservatorio Nacional Carlos López Buchardo y luego amplió sus estudios en el Conservatorio Manuel de Falla y en la Universidad Católica Argentina. A fines de la década de 1970 se radicó temporalmente en Brasil, donde integró la banda de Milton Nascimento.

Al regresar al país formó parte de Los Abuelos de la Nada junto a Miguel Abuelo, Andrés Calamaro y otros referentes del rock nacional. Más tarde fundó Los Twist junto a Pipo Cipolatti, grupo que también integraron Fabiana Cantilo e Hilda Lizarazu y que alcanzó gran repercusión con discos como La dicha en movimiento, Cachetazo al vicio y La máquina del tiempo.

Su recorrido artístico también incluyó la banda de Charly García durante la etapa de Piano Bar, una experiencia musical en España y una posterior carrera solista. En 1997 orientó su obra hacia el tango, etapa que comenzó con Tangos bajos y continuó con álbumes como Ufa, Santa milonga y Maldito tango.

A lo largo de esos años desarrolló un estilo propio como intérprete y compositor, además de escribir más de cuarenta tangos junto a Luis Alposta. En 2015 recibió el Premio Konex - Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores cantantes de tango de la década en Argentina.

Su último trabajo, Tangos bajos (Rework), reunía nuevas versiones de sus composiciones junto a casi cuarenta artistas. La presentación del álbum estaba prevista para el 21 de septiembre en el Teatro Coliseo de Buenos Aires.