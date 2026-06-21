Despidieron a Gaspi en el Obelisco entre lágrimas, aplausos y una multitud

Familiares, amigos y seguidores del creador de contenidos participaron de "El último fiumba", un homenaje que reunió a cientos de personas en Buenos Aires. La madre del influencer compartió un emotivo mensaje y agradeció el acompañamiento recibido.

Cientos de personas se congregaron este sábado en el Obelisco de la Ciudad de Buenos Aires para rendir homenaje a Gaspar "Gaspi" Prim Díaz, el creador de contenidos que murió días atrás en un accidente entre helicópteros ocurrido en Brasil.

La convocatoria, bautizada como "El último fiumba", comenzó por la tarde y reunió a familiares, amigos y seguidores que colmaron la plaza ubicada al pie del monumento. Entre cánticos, mensajes de cariño y un altar improvisado, los presentes recordaron al influencer y compartieron distintas muestras de afecto.

Uno de los momentos más conmovedores se vivió cuando Michelle, madre de Gaspi, tomó la palabra frente a la multitud. Conmovida por la respuesta de los seguidores de su hijo, expresó: "Mi hijo es mi pichón y me di cuenta de quién era a través de ustedes. Cuídense mucho, por favor".

La mujer también recordó que acostumbraba ver los videos de Gaspi una vez publicados y que solía bromear con él sobre el contenido que realizaba. Al referirse al apoyo recibido en estos días, sostuvo: "Son los que me ayudan a que me banque esta mierda. Aguante los jóvenes".

Durante la despedida, muchos asistentes vistieron traje y corbata, una estética asociada al universo humorístico que construyó el creador de contenidos. Además, resonaron frases que marcaron su carrera, como "Gaspi inmortal" y "Con esta me cancelan", mientras amigos y seguidores compartían anécdotas y recuerdos.

El homenaje también incluyó un espacio para que quienes formaron parte de su comunidad contaran cómo los videos y mensajes del influencer habían impactado en sus vidas.

Uno de los organizadores leyó un comunicado en el que se recordó tanto a Gaspi como a las otras seis víctimas del accidente aéreo ocurrido en Brasil. En ese mensaje repasaron su trayectoria, desde sus comienzos como creador de contenido a los 17 años hasta convertirse en uno de los youtubers más populares del país.

También destacaron las reflexiones que compartió sobre salud mental y las dificultades que implicaba sostener el personaje que lo llevó a la fama. La ceremonia concluyó con una frase que sintetizó ese legado y emocionó a los presentes: "Nos enseñó que vivir no era llegar a una respuesta, sino no dejar de buscar".