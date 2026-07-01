Falleció Joaquín Gimeno Lahoz, obispo emérito de Comodoro

Tristeza por el fallecimiento de Joaquín Gimeno Lahoz, obispo emérito de nuestra ciudad. Su trayectoria y su legado en la Diócesis de Comodoro Rivadavia.

La Diócesis de Teruel y Albarracín confirmó el deceso de Joaquín Gimeno Lahoz durante la madrugada de este miércoles. El obispo emérito de Comodoro Rivadavia falleció a los 77 años en su tierra natal.

El religioso inició su labor en la región en 1996, tras años de servicio en la provincia de Buenos Aires. En la zona de El Maitén desarrolló una intensa tarea junto a comunidades locales antes de asumir roles jerárquicos en la Diócesis, según Crónica.

Ministerio episcopal

En 2010 fue nombrado por el papa Benedicto XVI para conducir la Iglesia local. Ejerció su ministerio durante trece años, promoviendo la acción social y el acompañamiento territorial hasta su renuncia por motivos de edad en 2023.

Servicio y comunidad

Durante su gestión en Comodoro Rivadavia, se desempeñó como vicario general y vicepresidente de Cáritas. Su labor se destacó por la cercanía con los sectores más vulnerables de la jurisdicción eclesiástica en la provincia de Chubut.

Honras fúnebres

Las exequias se realizarán este jueves en la Catedral de Teruel, en España. Una segunda ceremonia tendrá lugar el próximo sábado en La Mata de los Olmos, su localidad de origen, para el depósito definitivo de sus restos.