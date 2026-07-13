Murió Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park'

A través de un comunicado, la familia confirmó el deceso del actor a los 78 años.

El actor Sam Neill murió en Sidney, Australia, este lunes, según informó la familia en una publicación en sus redes sociales. El intérprete, conocido por las nuevas generaciones por su trabajo en la franquicia Jurassic Park y la serie Peaky Blinders, tenía 78 años.

En el mensaje, difundido la noche del domingo, la familia confirmó que la muerte fue “repentina e inesperada” y pidió privacidad mientras atravesaban el duelo. También señaló que Neill “estuvo rodeado de su familia” y “murió con la dignidad que caracterizó toda su vida”.

Neill nació como Nigel John Dermot Neill en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, hijo de madre inglesa y padre neozelandés que servía en el ejército británico. La familia se mudó a Nueva Zelanda en 1954, y él adoptó el nombre Sam a los 12 años porque había varios Nigels en su escuela.

Estudió en Christchurch y, tras un año que calificó de “catastrófico” en la carrera de derecho, se inclinó por la actuación en producciones de la Universidad de Canterbury. Luego se trasladó a Wellington para integrarse como actor profesional a Downstage Theatre, donde, contó, recibió $35 a la semana y comida sobrante de la cocina.

Tras trabajos en televisión local, su papel de despegue llegó con Sleeping Dogs (1977), la primera película neozelandesa en estrenarse en Estados Unidos. Después encabezó My Brilliant Career (1979) y sumó créditos como Omen III (1981), Possession (1981), Evil Angels (A Cry in the Dark) (1988) y La caza al Octubre Rojo (1990).

Su proyección internacional se consolidó en 1993 con dos títulos: The Piano, de Jane Campion, ganadora del Oscar, y Jurassic Park, de Steven Spielberg, donde interpretó al Dr Alan Grant. Cabe mencionar que el rol había sido ofrecido originalmente a Harrison Ford.

El recuento del medio también incluyó más de 150 créditos en cinco décadas, con trabajos como Dead Calm, The Jungle Book, In the Mouth of Madness, Event Horizon, Bicentennial Man, The Dish y Peter Rabbit. También fue candidato para suceder a Roger Moore como James Bond, hizo una prueba de pantalla en 1986 y el papel quedó en manos de Timothy Dalton.

En 2016 actuó en Hunt for the Wilderpeople, éxito que The Guardian describió como el despegue de Taika Waititi y que derivó en cameos para Neill en Thor: Ragnarok y Thor: Love and Thunder. En televisión, participó en Peaky Blinders como el mayor Chester Campbell, además de The Twelve, The Tudors y episodios de The Simpsons y Rick and Morty; fue nominado al Globo de Oro por su interpretación del espía Sidney Reilly en la miniserie Reilly, Ace of Spies (1983).

En 2023, Neill reveló en sus memorias Did I Ever Tell You About This? que recibió quimioterapia durante un año tras ser diagnosticado con etapa tres de linfoma T angioinmunoblástico en 2022. Para cuando el libro se publicó, su cáncer estaba en remisión, pero continuó con quimioterapia mensual el resto de su vida.

El actor también contó que firmó un contrato con una farmacéutica: si seguía vivo después de cuatro meses, el tratamiento sería gratuito. “No tengo miedo de morir, pero me molestaría”, dijo Neill a The Guardian en 2023. “Me gustaría otra década o dos”.

En esa entrevista, afirmó que temía la idea del retiro. “Parte tiene que ver con venir de un lugar pequeño, el lugar más desconocido del mundo, tan lejos de todo como se puede estar, y que te pidan hacer algo con dimensión internacional. ¿Qué tan seductor es eso?”, dijo a The Guardian.

Neill vivió en una granja y bodega llamada Two Paddocks, en la región vinícola de Central Otago. La describió como “un negocio ridículamente demandante de tiempo y dinero”, y contó que nombró a algunos animales de la granja con nombres de colegas, como Laura Dern, Kylie Minogue y Helena Bonham Carter.

Fue nombrado Officer of the Order of the British empire en 1991 por sus servicios a la actuación y Distinguished Companion of the New Zealand Order of Merit en 2007. Años después, con un cambio en el sistema de honores de Nueva Zelanda, aceptó la distinción de caballero y obtuvo el título de sir en 2022.

Neill dijo en tono de broma que su vida familiar fue “algo desordenada” por su carrera. Le sobrevivieron sus cuatro hijos y seis nietos: Andrew, Tim, Elena y Maiko.