El actor relató que militares le pidieron el pasaporte durante un viaje y, al descubrir que era argentino, le consultaron por las Islas Malvinas. Vinculó esa experiencia con la bandera que los jugadores desplegaron tras vencer a Inglaterra en las semifinales del Mundial.

Korovsky: "En Kenia me preguntaron por las Malvinas" tras el gesto de la Selección

Santiago Korovsky aseguró que la bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", exhibida por los jugadores de la Selección tras la victoria frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial, logró instalar el reclamo argentino a escala internacional.

El actor contó que durante un viaje por Kenia fue detenido por militares para un control de pasaporte. Según relató, cuando comprobaron que era argentino le preguntaron "qué pasaba con las Falklands".

Korovsky consideró que esa situación fue una muestra del alcance que tuvo el mensaje difundido por el seleccionado nacional. "Lo que hicieron los jugadores visibilizando las Malvinas a nivel mundial es heroico", expresó.

La referencia del actor apunta al encuentro entre Argentina e Inglaterra, que estuvo rodeado de polémica por la prohibición del ingreso de banderas con alusiones a las Islas Malvinas. Tras asegurar la clasificación a la final, los futbolistas argentinos desplegaron una bandera con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

Korovsky es actor, director, guionista y docente. Es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social por la Universidad de Buenos Aires y alcanzó reconocimiento internacional por crear, codirigir, escribir y protagonizar División Palermo, serie de Netflix que obtuvo el Emmy Internacional a la Mejor Serie de Comedia en 2024.