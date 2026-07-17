Condenaron al gimnasta Federico Molinari por acosar a una menor

La Justicia de San Isidro le impuso una pena de un año y ocho meses de prisión en suspenso tras encontrarlo culpable del delito de grooming. También deberá cumplir una serie de medidas de conducta.

El gimnasta olímpico Federico Molinari fue condenado este viernes a un año y ocho meses de prisión en suspenso por el delito de grooming, luego de que la Justicia de San Isidro lo encontrara culpable de acosar por internet a una adolescente con fines sexuales.

La sentencia fue dictada por la jueza correccional Mariela Quintana. Además de la pena, el deportista deberá cumplir distintas pautas de conducta, entre ellas realizar un tratamiento psicológico y mantener la prohibición de acercarse tanto a la víctima como a su familia.

Durante el juicio intervino la fiscal Gabriela Conde, quien había solicitado una condena de un año y seis meses de prisión. Por su parte, la representación de la denunciante pidió una pena de dos años y seis meses.

Tras conocerse el fallo, la abogada de la víctima, María Emilia García Márquez, sostuvo que la resolución judicial reconoció los hechos denunciados. También afirmó que los mensajes enviados por Molinari comenzaron en febrero de 2021 y se extendieron hasta febrero del año siguiente.

La investigación estuvo a cargo del fiscal Gonzalo Acosta y se inició en mayo de 2023, a partir de la denuncia presentada por la madre de la adolescente, quien asistía a una escuela de gimnasia dirigida por el exatleta.

Molinari, de 42 años, fue el primer gimnasta argentino en alcanzar una final olímpica. En los Juegos de Londres 2012 obtuvo un diploma al finalizar octavo en la prueba de anillas.

Cuando la denuncia se hizo pública, en mayo de 2023, el deportista difundió un comunicado en el que negó haber enviado mensajes con contenido sexual. En ese texto sostuvo que el vínculo con la alumna había sido de acompañamiento y expresó su confianza en que la Justicia determinaría que no había cometido ningún delito. También cuestionó el relato de la denunciante y afirmó contar con pruebas para respaldar su versión.

Con las pruebas reunidas durante la instrucción, el fiscal Acosta solicitó la elevación de la causa a juicio. El planteo fue aceptado por el juez de Garantías Diego Martínez y el proceso concluyó este viernes con la condena dictada por la jueza Quintana.

Fuente: La Nación.