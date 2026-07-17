Caso Gaspi: El informe del choque en Brasil apunta a un "vuelo invisible"

La investigación preliminar sobre la colisión de dos helicópteros en Río de Janeiro, en la que murió el youtuber argentino Gaspi, reveló que una de las aeronaves nunca fue detectada por los radares. También confirmó que ambas compartían un mismo tramo de la ruta prevista.

A más de un mes del choque entre dos helicópteros en Río de Janeiro que dejó seis víctimas fatales, entre ellas el youtuber argentino Gaspi y el cineasta Lucas Vigniale, las autoridades brasileñas difundieron el informe preliminar elaborado por el Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos (Cenipa).

El documento reconstruye los recorridos previstos para ambas aeronaves y señala como uno de los principales puntos de investigación que el helicóptero en el que viajaban Gaspi y Vigniale nunca fue registrado por los radares del Sistema Brasileño de Control del Espacio Aéreo (Sisceab). Esa situación fue definida por los investigadores como un "vuelo invisible".

Según el informe, el helicóptero con matrícula PR-DJJ había despegado desde el aeropuerto Santos Dumont con destino a Guaratiba y era tripulado únicamente por el piloto Charles Marsillac. La otra aeronave, matrícula PP-MAC, partió desde Jacarepaguá rumbo a Angra dos Reis con el piloto Alexandre Souza y cuatro pasajeros: Gaspar Prim, Lucas Vigniale, Lucas Frota y el músico estadounidense Oliver Tree.

Las autoridades indicaron que ambos helicópteros tenían planificadas Rutas Especiales de Helicópteros (REH) que coincidían entre los puntos conocidos como Tachas y Piabas, sector donde finalmente ocurrió la colisión, en las inmediaciones del barrio Recreio dos Bandeirantes.

Mientras el PP-MAC no fue detectado en ningún momento por el sistema de radares, el PR-DJJ sí fue monitoreado durante gran parte del vuelo. El último registro lo ubicó a unos 244 metros de altura y desplazándose a una velocidad cercana a los 200 kilómetros por hora.

El informe también establece que ninguna de las dos aeronaves contaba con registradores de datos de vuelo ni de voz de cabina, conocidos como cajas negras. El Cenipa precisó que la legislación vigente no obligaba a equipar estos helicópteros con esos dispositivos.

Por otra parte, la investigación descartó que las condiciones meteorológicas hayan influido en el accidente. Los registros del aeropuerto de Jacarepaguá indicaban buena visibilidad, vientos leves y condiciones aptas para las operaciones aéreas.

El organismo brasileño recordó que el documento difundido corresponde a una etapa preliminar de la investigación y que continuará con el análisis de los restos de las aeronaves y de la documentación reunida para determinar cómo se produjo la tragedia.