Policías denunciados por apremios a hermanas mellizas

El procedimiento comenzó en la vía pública luego de la salida del boliche. La madre declaró que fue testigo.

Mientras se jugaba la final del Mundial de Fútbol entre Argentina y el seleccionado español, en Villa La Angostura dos mujeres salían de una comisaría narrando un episodio de extrema gravedad institucional. Tras activarse un protocolo sanitario para su atención inmediata, radicaron una denuncia en Fiscalía contra siete policías de Neuquén.

Las hermanas mellizas de 20 años apuntaron que fueron víctimas de apremios ilegales, vejaciones y lesiones en la comisaría 28 por lo que se abrió una investigación judicial que volvió a poner en el centro de la escena las denuncias por violencia institucional en la localidad cordillerana.

En diálogo con LM Neuquén, Florencia Ayelén, madre de las mellizas, aseguró que fue testigo clave de lo ocurrido cuando se enteró de su detención y todavía intenta procesar lo que dice haber visto dentro de la dependencia policial. "Hay una impunidad terrible. Si esto pasa dentro de una comisaría, ¿qué le queda al resto de la gente?", cuestionó.

El caso también reactivó el trabajo del Comité de Familiares de Víctimas de Villa La Angostura, un espacio integrado por personas que desde hace años denuncian presuntos hechos de violencia policial y que se acercaron al tomar conocimiento de lo denunciado.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal confirmaron a LM Neuquén que la investigación comenzó a partir de la denuncia presentada por las dos jóvenes el 20 de julio, luego de los hechos ocurridos durante la madrugada del 19, tras la salida del boliche Misa. Quien estuvo a cargo de las actuaciones fue el asistente letrado Ramiro Amaya, quien estaba de guardia en ese momento y sigue con la tramitación de los legajos.

Desde entonces, la Fiscalía realizó múltiples medidas de prueba. El 21 de julio las jóvenes fueron admitidas como querellantes y aportaron fotografías, videos y registros de sus teléfonos celulares. También se solicitaron informes al hospital, intervino el Cuerpo Médico Forense y se requirieron las cámaras de seguridad de la Comisaría 28 y del hospital local.

Además, el 23 de julio la madre y el padre de las jóvenes declararon como testigos. Aportaron cámaras que registran hechos de violencia contra las jóvenes alrededor de las 6:30 del 19 de julio.

De acuerdo a la información preliminar, la demora fue 7:30 de la mañana y las liberaron entre las 16 y las 16:30. Es decir, fueron nueve horas que está confirmado que las chicas permanecieron bajo custodia policial. Pero aún resta determinar qué acciones realizaron las mujeres y hombres policías allí dentro, respecto de las múltiples lesiones que constataron las pericias forenses en el cuerpo de las denunciantes e incluso el daño psicológico.

La Fiscalía también confirmó que recién el 23 de julio, tres días después de la denuncia de las mellizas, un efectivo policial presentó una denuncia por lesiones leves contra ellas. Posteriormente se sumaron otros policías como denunciantes.

Actualmente existen dos legajos en trámite: uno que investiga las denuncias de las jóvenes por las presuntas agresiones sufridas durante el procedimiento policial, en el hospital y dentro de la comisaría; y otro relacionado con las lesiones que habría sufrido una mujer y una policía durante el operativo previo a las detenciones. No se descarta que ambas investigaciones puedan unificarse. Lo que fue confirmado es que el legajo de la denuncia contra la Policía consta de más medidas que produjeron potenciales pruebas de la violencia policial.

Por su parte, adelantaron que en el video de calle que fue tomado se ve a dos chicas tirando una botella a otras. Quién era quién no se puede afirmar todavía porque está pendiente una pericia.

"VI COMO LE PEGABAN A MI HIJA"

El relato de Florencia Ayelén constituye uno de los testimonios centrales de la investigación. Según contó, llegó a la Comisaría 28 luego de que amigos de sus hijas le avisaran que habían sido demoradas.

"Pregunté por ellas y, cuando se abrió la puerta del pasillo de los calabozos, vi a mi hija arrodillada. Una oficial la tenía tomada del pelo y le pegaba golpes de puño en la cabeza. La otra estaba esposada al fondo del pasillo", relató.

La mujer afirmó que intentó ingresar para asistirlas, pero aseguró que fue empujada y que le cerraron la puerta sobre una pierna.

"Les gritaba que dejaran de pegarles. Me respondían que mi hija hacía teatro y hasta me dijeron que si seguía insistiendo me iban a detener a mí también", recordó.

También denunció que luego una oficial la llevó hasta una oficina donde, según sostuvo, intentó justificar el procedimiento.

Uno de los aspectos que remarca Florencia es que su familia tiene una larga trayectoria dentro de las fuerzas de seguridad. "Vengo de una familia de policías. Mi papá fue policía, mi cuñado también. Muchos trabajaron justamente en la Comisaría 28. Por eso me indigna todavía más lo que vi. Sé perfectamente cuál es un procedimiento correcto y esto no tiene nada que ver con eso", afirmó.

La mujer sostuvo que toda su familia quedó conmocionada por lo ocurrido. "Todos están indignados. Nunca pensamos que algo así podía pasar en la misma comisaría donde trabajaron integrantes de nuestra familia".

Por otra parte, indicó que hay más testigos pero todos estarían con miedo a denunciar y aportar información significativa porque los efectivos involucrados ya habrían sido denunciados por hechos de similares características con hechos aberrantes.

LAS ACUSACIONES

De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía, las jóvenes sostienen que fueron golpeadas en cuatro momentos distintos: durante la aprehensión en la vía pública, mientras eran trasladadas al hospital y posteriormente dentro del calabozo de la Comisaría 28.

En la vía pública una de ellas habría sido empujada golpeando la cabeza contra el cordón de la calle. La otra denunció que fue víctima de golpes, patadas y dos efectivos la aplastaron contra el suelo. También denunciaron haber sido trasladadas en la caja de una camioneta policial, haber permanecido varias horas esposadas y haber recibido golpes e insultos durante su permanencia bajo custodia.

Por su parte, una de las jóvenes denunció que comenzó a vomitar, y ambas denunciaron que no los efectivos no las dejaron ir al baño, por lo que tuvieron que hacer sus necesidades en el calabozo. Por su parte, la que presenta más contusiones sufrió desmayos mientras un oficial le habría dicho "dejá de hacer show" en vez de trasladarlas de urgencia al hospital.

Como parte de las medidas de prueba ya fueron incorporadas cámaras de seguridad de la vía pública, del hospital y registros aportados por particulares. Sin embargo, una de las principales dificultades es que no existen cámaras en el sector de calabozos donde, según la denuncia, habrían ocurrido los episodios más graves. En este contexto, aseguraron que a una de ellas comenzaron a desnudarla.

Por otra parte, indicó que sufrieron una especie de amenaza. "Tenemos un kiosco, a mis hijas le decían ese kiosquito de mierda, además le recordaban que una tuvo un problema con un noviecito, esta es la que le fuimos a hacer los rondines, negras, gordas, cerdos, y una de las efectivo cada vez que iba a ver a mis hijas al calabozo, le decía al final no sos tan linda, pajeras". Además, aseguró que durante el procedimiento la forzaban a mirar para abajo explícitamente.

Al mismo tiempo, denunciaron a LM Neuquén que después de que una policía mujer "la patea hasta vomitar", otra policía "le llevó el baldecito y que limpie los vómitos". Solo después, la habrían liberado, pese a que la orden del fiscal estuvo antes de las 16.

La denuncia alcanza a siete integrantes de la Policía provincial que participaron del procedimiento o de la custodia posterior. La investigación busca determinar además si las lesiones constatadas posteriormente en el hospital fueron provocadas durante la intervención policial.

Entre ellos se encuentran dos oficiales inspectoras, dos cabos, dos agentes y una agente que se encontraba prestando servicios como refuerzo en Villa La Angostura.

Hasta el momento ninguno fue imputado y la investigación permanece en etapa preliminar.

UN RECLAMO QUE TRASCIENDE ESTE CASO

Desde el Comité de Familiares de Víctimas de Villa La Angostura sostienen que este expediente no constituye un hecho aislado, sino que se suma a otras denuncias de presunta violencia institucional registradas en los últimos años en la localidad.

El espacio reúne a familiares de distintas personas que aseguran haber sufrido malos tratos durante procedimientos policiales y reclama que las investigaciones avancen con independencia.

Mientras tanto, las jóvenes continúan con la representación particular de Lorena Miani, aunque ya fueron reconocidas como querellantes dentro de la causa penal.