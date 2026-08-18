Continúa el apoyo en Matemática para estudiantes secundarios

La propuesta funciona una vez por semana, con encuentros de dos a tres horas de duración, en los Centros de Promoción Barrial (CPB) Evita, Presidente Ortiz y Máximo Abásolo.

La iniciativa, que beneficia a cerca de 50 adolescentes -incluyendo a jóvenes de Kilómetro 3, 5 y Palazzo-, permite que 23 estudiantes de 3° y 4° año del Profesorado de Matemática realicen sus prácticas profesionales en espacios no formales.

Al respecto, la directora del CPB Máximo Abásolo, Giovanna Sandoval, destacó la importancia de esta articulación para la comunidad y para los futuros docentes, al explicar que “el espacio es muy importante para nosotros porque nos permite fortalecer dos ejes. El primero tiene que ver con los estudiantes que vienen en el marco de sus prácticas pre-profesionales y les ayuda a construir también su ética profesional, posicionándose desde otro espacio, que es la educación no formal. Y, por otra parte, nos permite brindarle a la comunidad un espacio de aprendizaje totalmente gratuito”.

“Este taller permite brindarles una herramienta a los adolescentes en una materia que es un poco compleja y que pagar de manera particular es bastante costosa. Entonces, es una alternativa gratuita donde ellos van a poder aprender a hacer sus tareas y también es un alivio para las familias en relación a los estudios de sus hijos”, afirmó Sandoval.

En la misma línea, Marcela Kierna, licenciada en Ciencias de la Educación y docente del Instituto N° 807 en las áreas de Práctica III y IV, Didáctica e Investigación Educativa, subrayó la preparación previa que requiere la iniciativa. “Para nosotros es muy importante el acercamiento a la comunidad de nuestros estudiantes. No es una cuestión de azar, sino que tiene toda una preparación. Ellos antes de ingresar al espacio han leído, han preparado talleres, están listos para hacer juegos de integración, a fin de que la propuesta sea atractiva para que la comunidad se acerque”, destacó.

Por su parte, las estudiantes del profesorado valoraron el impacto pedagógico y personal del taller. Sofía Escalante, estudiante de cuarto año, destacó el contacto directo con la realidad social de los participantes, indicando que “es muy significativo para nosotros como estudiantes y también a punto de recibirnos como profesores, porque nos acerca mucho a la sociedad”.

Leticia Castro, estudiante de tercer año, remarcó la función de acompañamiento de la propuesta. "La idea es ayudarlos. La propuesta consiste en acompañarlos cuando tienen dificultades con una tarea, un ejercicio o algún contenido que no comprenden. Pero, al mismo tiempo, esto es muy importante para mí, porque me ayuda en la formación", señaló.

A su vez, Margarita Lamas enfatizó la metodología dinámica y el vínculo que se genera durante los encuentros, al expresar que “al taller no solamente vienen a hacer tareas; también desayunan y aprenden jugando, a partir de una dinámica diferente que busca no solo estar copiando del pizarrón, sino tener una clase más personalizada y establecer un vínculo. Nosotros tratamos de motivarlos para que ellos sigan estudiando y para que vean que no solamente se aprende en la escuela”.

Esta acción territorial se suma a otros programas municipales de acompañamiento pedagógico, como el programa Fortalecimiento de Recorridos Educativos, destinado al nivel primario, que se implementa en los CPB Máximo Abásolo, 30 de Octubre, Diadema y Presidente Ortiz.