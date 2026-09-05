Concluyó la EduCO: más de 50 mil personas en dos días

Más de 200 instituciones y 270 propuestas formaron parte de una nueva edición de la muestra educativa impulsada por el Municipio.

En el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, el intendente Othar Macharashvili encabezó este viernes el cierre de la 3° edición de EduCO 2026, la muestra educativa que durante dos jornadas reunió a estudiantes, docentes, instituciones, empresas, organizaciones y familias de toda la región.

Además, estuvieron presentes el diputado provincial Gustavo Fita; el titular de Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; integrantes del gabinete municipal; concejales de Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, el gerente de relaciones institucionales de Pan American Energy, Horacio García; autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad; representantes de la Unión de Excombatientes de Malvinas; y referentes de distintas instituciones.

La tercera edición contó con la participación de más de 200 instituciones y se presentaron 270 iniciativas, mientras que miles de personas recorrieron el Predio Ferial, participaron de las actividades y conocieron el trabajo que se desarrolla en distintos ámbitos educativos de la región.

Al respecto, Macharashvili destacó el protagonismo de los jóvenes durante las dos jornadas y aseguró que “la energía que demostraron los chicos y los jóvenes fue diferencial. Ver cómo se apropiaron del espacio y el clima que se generó realmente nos llena de satisfacción”. En ese sentido, valoró especialmente que EduCO haya permitido mostrar “chicos pensantes, con inquietudes, capaces de compartir sus proyectos e interpelar a quienes tenemos responsabilidades para con la comunidad”.

Asimismo, puso en valor el rol de los docentes como formadores, al señalar que “no solamente acompañan desde lo académico, sino también desde lo humano. Eso permite que los estudiantes conozcan la realidad de su ciudad, se involucren y comprendan el impacto que tienen los distintos proyectos”.

Asimismo, el intendente remarcó que las inquietudes planteadas por los estudiantes durante la muestra representan un desafío para quienes tienen responsabilidades en materia educativa. “Cuando un joven pregunta por su futuro, por las carreras universitarias y por las herramientas que necesita para esta nueva ciudad, el deber nuestro es repensar las currículas y fortalecer la educación para preparar a las nuevas generaciones”, resaltó el intendente.

Finalmente, Macharashvili subrayó que el principal desafío es “garantizar oportunidades especialmente para quienes están fuera del sistema educativo. No podemos naturalizar y dejar que un joven piense que no tiene futuro; los que recién inician necesitan que les generemos el camino para llegar a sus metas”, expresó.

CONSTRUCCION COLECTIVA CON EL APOYO MUNICIPAL

Por su parte, Zárate puso en valor el protagonismo de los estudiantes, la participación de las familias y el acompañamiento de instituciones como la Universidad y el CONICET, al remarcar que el encuentro permitió generar nuevas expectativas y posibilidades entre niños y jóvenes. “Este es un espacio que debemos cuidar, fortalecer y consolidar”, señaló.

Más allá de los números, el cierre de EduCO puso en valor el compromiso de cada uno de los actores que hicieron posible esta nueva edición. Estudiantes que se animaron a mostrar sus proyectos y aprendizajes; docentes que acompañaron y compartieron sus experiencias; instituciones que abrieron sus puertas y acercaron sus propuestas; empresas y organizaciones que decidieron involucrarse; familias que acompañaron y una comunidad que durante dos jornadas convirtió a la educación en una verdadera celebración.

LOS PROYECTOS

EduCO 2026 también puso en valor las ideas y soluciones desarrolladas desde las instituciones educativas. En esta edición se presentaron 21 proyectos, distribuidos en cuatro categorías. Los primeros lugares fueron para “SAO: Sistema de Alerta de Obstrucción para la Prevención de Inundaciones Urbanas”, de la Escuela Secundaria Técnica Profesional 749; “Manos que sienten, ojos que hablan: accesibilidad verde para una sociedad sin barreras”, de la Escuela Provincial N 738 “Dr. Pastor Schneider” – EPJA; “Bio Modular”, del Centro de Formación Profesional 652; y “OCA Financiera”, de la Escuela Provincial 737 “Soldado Almonacid”.

También recibieron menciones especiales “Cazadores del viento: medimos lo que no se ve”, de la Escuela de Nivel Inicial 463; “Puesta en valor del Herbario Regional Patagónico”, de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco; “Patio Vivo”, desarrollado por la Escuela 796 “Antonio Berni” junto a la Escuela Técnica 749, CFP 650/652, ISFD 806, Instituto Altamira, INTA y Escuela 754; y “S.O.S Escucha”, de la Escuela Provincial 517, el Instituto Superior de Educación Técnica 812 y ELSUS SRL.