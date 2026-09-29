Desesperado pedido de la psiquiatra de un hombre acusado de quemar a su padre

El hecho ocurrió el 20 de junio de 2025. Para la Justicia, Lucas Grinstein planificó el ataque en el que mató a su papá. La psiquiatra recibe amenazas.

En la madrugada del 20 de junio del 2025, Daniel Grinstein llegó a la guardia del Hospital Rivadavia, en el barrio porteño de Recoleta. “Tuve problemas en casa”, llegó a decir. Un médico que lo atendió indicó luego al personal de la Policía de la Ciudad que el hombre tenía “la ropa mojada con un líquido, aparentemente ácido, que corroía los guantes de látex e irritaba los ojos del personal médico”. Había sufrido quemaduras de tercer grado en el 80 por ciento de su cuerpo.

Los profesionales de la salud le dieron las primeras atenciones y lo trasladaron a terapia intensiva. Luego fue derivado al Sanatorio Agote, donde permaneció internado en estado crítico. El 14 de julio, casi un mes después del episodio, Daniel murió a causa de la gravedad de las heridas.

Tras ese hecho una psiquiatra realizó la denuncia y el expaciente al que hizo referencia es Lucas Grinstein, un profesor de francés de 38 años acusado de haber quemado a su padre, al que atacó con aceite hirviendo cuando fue a visitarlo a su departamento de Recoleta.